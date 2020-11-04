***SANKO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
04.11.2020 08:59
***SANKO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SANKO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Temko İthalat İhracat ve Pazarlama A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886005
BIST
11:431.165
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 14,61
|Açılış
|: 1.155
|
|Önceki Kapanış
|: 1.151
|
1.167
En Düşük
1.154
11:438,4947
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,0835
|Açılış
|: 8,5150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5500
|
8,5255
En Düşük
8,3862
11:439,9136
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0722
|Açılış
|: 9,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9900
|
9,9395
En Düşük
9,7727
11:43517,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 2,30
|Açılış
|: 517,25
|
|Önceki Kapanış
|: 514,94
|
520,20
En Düşük
511,02
BIST En Aktif Hisseler11:43
|PKENT
|715,10
|40.046
|% 10,00
|
|VANGD
|10,78
|4.574.827
|% 10,00
|
|EGEEN
|1.223,00
|60.259.578
|% 9,99
|
|EUYO
|11,67
|8.393.788
|% 9,99
|
|MEGAP
|13,55
|2.045.047
|% 9,98
|
|POLTK
|291,50
|40.810
|% -9,98
|
|ARTI
|5,33
|376.016
|% -9,97
|
|ATSYH
|5,42
|227.255
|% -9,97
|
|EMNIS
|15,80
|44.240
|% -9,97
|
|DAGHL
|15,00
|676.680
|% -9,96
|
|GARAN
|7,00
|1.191.299.606
|% 0,72
|
|HALKB
|5,09
|482.520.832
|% 4,09
|
|KRDMD
|3,35
|446.701.573
|% 2,45
|
|TSKB
|2,20
|427.973.743
|% -4,35
|
|VAKBN
|4,06
|401.321.407
|% 1,50
|
|TSKB
|2,20
|427.973.743
|% -4,35
|
|GARAN
|7,00
|1.191.299.606
|% 0,72
|
|YKBNK
|2,32
|323.457.494
|% -0,43
|
|KRDMD
|3,35
|446.701.573
|% 2,45
|
|VAKBN
|4,06
|401.321.407
|% 1,50
|
|11:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4873
|8,4947
|% 0,99
|
|Euro
|9,9066
|9,9136
|% 0,73
|
|Sterlin
|10,9630
|11,0180
|% 0,46
|
|Frank
|9,2564
|9,3122
|% 0,96
|
|Riyal
|2,2578
|2,2692
|% 1,06
|
|11:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.895
|1.895
|-11,35
|
|Altın Gr.
|518
|518
|2,69
|
|Cumhuriyet
|3.474
|3.527
|77,00
|
|Tam
|3.451
|3.538
|70,58
|
|Yarım
|1.668
|1.711
|34,14
|
|Çeyrek
|837
|856
|17,07
|
|Gümüş.Ons
|23,65
|23,68
|-0,48
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|-0,06
|
|B. Petrol
|39,89
|39,89
|0,18
|