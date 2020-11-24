***SANKO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
24.11.2020 09:21
***SANKO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SANKO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Temko İthalat İhracat ve Pazarlama A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889654
BIST
10:461.332
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 17,92
|Açılış
|: 1.323
|
|Önceki Kapanış
|: 1.314
|
1.334
En Düşük
1.321
10:467,8879
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0006
|Açılış
|: 7,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6800
|
7,9523
En Düşük
7,8445
10:469,3506
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0126
|Açılış
|: 9,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0850
|
9,4300
En Düşük
9,2899
10:46463,90
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -1,73
|Açılış
|: 463,90
|
|Önceki Kapanış
|: 465,63
|
467,57
En Düşük
461,34
BIST En Aktif Hisseler10:46
|ALCAR
|233,20
|47.466.720
|% 10,00
|
|BALAT
|8,80
|296.437
|% 10,00
|
|POLTK
|387,20
|171.530
|% 10,00
|
|KLMSN
|22,68
|24.999.296
|% 9,99
|
|CASA
|80,50
|2.845.917
|% 9,97
|
|MARKA
|6,48
|1.888.330
|% -10,00
|
|IZFAS
|5,72
|158.335
|% -9,92
|
|CRFSA
|116,00
|13.610.947
|% -9,79
|
|MRSHL
|348,20
|3.332.446
|% -7,52
|
|YAPRK
|39,00
|182.675
|% -4,88
|
|GARAN
|9,34
|1.491.007.174
|% 2,98
|
|YKBNK
|3,07
|888.811.348
|% 4,42
|
|EKGYO
|2,09
|425.050.537
|% 0,48
|
|AKBNK
|6,43
|375.299.631
|% 2,72
|
|THYAO
|11,95
|363.983.737
|% 1,79
|
|YKBNK
|3,07
|888.811.348
|% 4,42
|
|EKGYO
|2,09
|425.050.537
|% 0,48
|
|GARAN
|9,34
|1.491.007.174
|% 2,98
|
|SKBNK
|1,51
|113.231.303
|% 2,03
|
|KRDMD
|4,85
|334.658.022
|% 0,62
|
|10:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8829
|7,8879
|% 0,01
|
|Euro
|9,3431
|9,3506
|% 0,13
|
|Sterlin
|10,4864
|10,5390
|% 0,13
|
|Frank
|8,6105
|8,6624
|% 0,05
|
|Riyal
|2,0953
|2,1059
|% -0,07
|
|10:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.829
|1.829
|-7,00
|
|Altın Gr.
|464
|464
|-1,76
|
|Cumhuriyet
|3.161
|3.208
|88,00
|
|Tam
|3.154
|3.235
|102,57
|
|Yarım
|1.524
|1.565
|49,62
|
|Çeyrek
|765
|783
|24,81
|
|Gümüş.Ons
|23,41
|23,44
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|5,94
|5,96
|-0,03
|
|B. Petrol
|46,42
|46,42
|0,38
|
Seans Raporu
10:46
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-
11:00XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 15, 9 artarak (% 1.34 ) 1, 202
-
11:00
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KERVN, BALAT, POLTK, ALCAR, KLMSN, SAFKR, CASA
-
11:00
KONYA, BAKAB, SAFKR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
11:00
MARKA, VANGD, DAGHL değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
11:00
Bu seansda işlem gören 199 hisse senedinden 119 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 61 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 19 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem