***SANKO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
27.11.2020 09:10
***SANKO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SANKO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Temko İthalat İhracat ve Pazarlama A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890223
BIST
10:291.348
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 5,94
|Açılış
|: 1.348
|
|Önceki Kapanış
|: 1.342
|
1.352
En Düşük
1.346
10:297,7920
En Yüksek
|Değişim
|: -1,01%
|| -0,0797
|Açılış
|: 7,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0000
|
7,8884
En Düşük
7,7767
10:299,2982
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -0,0898
|Açılış
|: 9,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5000
|
9,4121
En Düşük
9,2756
10:29454,32
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -3,73
|Açılış
|: 454,32
|
|Önceki Kapanış
|: 458,05
|
459,85
En Düşük
453,57
BIST En Aktif Hisseler10:29
|SAFKR
|13,87
|13.540.419
|% 9,99
|
|TKNSA
|11,03
|7.672.402
|% 9,97
|
|RODRG
|17,02
|1.229.201
|% 9,95
|
|ORMA
|13,59
|122.582
|% 9,95
|
|FRIGO
|32,94
|1.216.244
|% 9,95
|
|CASA
|87,70
|29.204
|% -9,96
|
|IZTAR
|12,39
|673.966
|% -9,96
|
|SANFM
|12,30
|811.874
|% -9,96
|
|MARKA
|5,80
|2.443.731
|% -9,52
|
|POLTK
|350,10
|161.396
|% -8,69
|
|GARAN
|9,46
|670.343.473
|% 1,28
|
|GUBRF
|53,25
|258.843.510
|% 3,30
|
|EKGYO
|2,12
|245.074.014
|% 1,92
|
|THYAO
|12,13
|210.362.052
|% -0,57
|
|SELEC
|11,65
|172.423.154
|% 9,08
|
|EKGYO
|2,12
|245.074.014
|% 1,92
|
|GARAN
|9,46
|670.343.473
|% 1,28
|
|YKBNK
|3,10
|153.875.791
|% 0,98
|
|HLGYO
|3,56
|149.908.774
|% 3,19
|
|ODAS
|3,55
|132.979.954
|% -2,20
|
|10:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7874
|7,7920
|% -1,01
|
|Euro
|9,2871
|9,2982
|% -0,96
|
|Sterlin
|10,4199
|10,4722
|% -0,56
|
|Frank
|8,5957
|8,6475
|% -0,58
|
|Riyal
|2,0785
|2,0889
|% -0,65
|
|10:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.809
|-0,87
|
|Altın Gr.
|454
|454
|-3,61
|
|Cumhuriyet
|3.056
|3.102
|-39,00
|
|Tam
|3.041
|3.120
|-37,86
|
|Yarım
|1.470
|1.509
|-18,31
|
|Çeyrek
|737
|755
|-9,16
|
|Gümüş.Ons
|23,16
|23,20
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|5,82
|5,83
|-0,07
|
|B. Petrol
|47,75
|47,75
|-0,04
|
Seans Raporu
10:29
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10:43XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 42 artarak (% 0.43 ) 1, 500
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10:43
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10:43
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10:43XU100
Endeks 1, 348 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 42 üstünde . İşlem hacmi 4, 415.00 milyon TL de
-
10:43TKNSA
Yüzde 9.97 oranında artışla 11.03 lira fiyatla işlem gören hissede 695, 594 adet işlem