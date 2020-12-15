***SANKO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
15.12.2020 09:17
***SANKO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SANKO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Sanko Petrokimya Mamülleri San. ve Tic. A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893144
BIST
11:281.392
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 3,62
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.389
|
1.396
En Düşük
1.385
11:287,8548
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0040
|Açılış
|: 7,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8600
|
7,8683
En Düşük
7,8259
11:289,5348
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0079
|Açılış
|: 9,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5400
|
9,5716
En Düşük
9,5074
11:28464,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 3,19
|Açılış
|: 464,94
|
|Önceki Kapanış
|: 461,75
|
465,74
En Düşük
460,81
BIST En Aktif Hisseler11:28
|INTEM
|22,66
|2.240.236
|% 10,00
|
|UZERB
|51,10
|467.310
|% 9,99
|
|YAPRK
|49,60
|596.093
|% 9,98
|
|IZTAR
|16,31
|817.800
|% 9,98
|
|MZHLD
|25,20
|836.917
|% 9,95
|
|ISKUR
|333.000,00
|333.000
|% -10,00
|
|SNPAM
|22,24
|2.267.094
|% -8,48
|
|BERA
|18,06
|48.194.763
|% -8,14
|
|DAGHL
|11,60
|99.621
|% -7,94
|
|TKURU
|220,00
|47.960
|% -7,17
|
|GARAN
|9,72
|628.895.334
|% 0,62
|
|HALKB
|5,59
|621.468.953
|% 4,49
|
|ODAS
|3,98
|534.153.858
|% -0,75
|
|KRDMD
|5,37
|494.210.054
|% -1,10
|
|PETKM
|4,94
|469.094.310
|% 1,86
|
|ODAS
|3,98
|534.153.858
|% -0,75
|
|IHLAS
|1,31
|154.080.082
|% -5,76
|
|HALKB
|5,59
|621.468.953
|% 4,49
|
|PETKM
|4,94
|469.094.310
|% 1,86
|
|KRDMD
|5,37
|494.210.054
|% -1,10
|
|11:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8504
|7,8548
|% 0,05
|
|Euro
|9,5288
|9,5348
|% -0,08
|
|Sterlin
|10,4142
|10,4664
|% -0,19
|
|Frank
|8,8095
|8,8626
|% -0,09
|
|Riyal
|2,0850
|2,0955
|% -0,09
|
|11:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.843
|13,96
|
|Altın Gr.
|464
|464
|2,48
|
|Cumhuriyet
|3.070
|3.117
|-14,00
|
|Tam
|3.057
|3.135
|-15,75
|
|Yarım
|1.478
|1.516
|-7,62
|
|Çeyrek
|741
|758
|-3,81
|
|Gümüş.Ons
|24,19
|24,23
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|0,08
|
|B. Petrol
|49,82
|49,82
|-0,47
|
Seans Raporu
11:28
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