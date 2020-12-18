***SANKO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
18.12.2020 09:16
***SANKO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SANKO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Sanko Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893770
BIST
10:551.402
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 2,25
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.399
|
1.404
En Düşük
1.396
10:557,7336
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0309
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8200
|
7,7568
En Düşük
7,6925
10:559,4793
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0215
|Açılış
|: 9,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5150
|
9,5071
En Düşük
9,4341
10:55467,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 1,11
|Açılış
|: 467,88
|
|Önceki Kapanış
|: 466,77
|
469,62
En Düşük
465,37
BIST En Aktif Hisseler10:55
|HLGYO
|4,19
|81.061.018
|% 9,97
|
|SNKRN
|11,17
|557.439
|% 9,94
|
|MMCAS
|4,76
|699.896
|% 9,93
|
|MARKA
|6,22
|6.177.908
|% 9,89
|
|UMPAS
|2,14
|177.530
|% 9,74
|
|UZERB
|43,22
|513.540
|% -10,00
|
|NIBAS
|68,10
|17.227.306
|% -9,98
|
|RAYSG
|20,02
|7.289.833
|% -9,98
|
|KARTN
|3.082,00
|114.330.804
|% -7,74
|
|DENGE
|5,30
|63.844
|% -5,36
|
|THYAO
|13,17
|573.390.291
|% 1,23
|
|EKGYO
|2,20
|459.936.003
|% 2,80
|
|PGSUS
|76,30
|420.290.061
|% 2,83
|
|GARAN
|9,75
|227.249.958
|% -0,20
|
|TURSG
|6,40
|192.168.782
|% -0,62
|
|EKGYO
|2,20
|459.936.003
|% 2,80
|
|ISGYO
|2,38
|162.150.932
|% 3,93
|
|TSKB
|1,70
|105.166.919
|% 1,19
|
|NTHOL
|3,85
|172.729.020
|% 6,06
|
|THYAO
|13,17
|573.390.291
|% 1,23
|
|10:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7302
|7,7336
|% 0,40
|
|Euro
|9,4743
|9,4793
|% 0,23
|
|Sterlin
|10,4370
|10,4893
|% 0,23
|
|Frank
|8,7139
|8,7664
|% 0,51
|
|Riyal
|2,0558
|2,0661
|% 0,42
|
|10:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.881
|1.882
|-3,08
|
|Altın Gr.
|468
|468
|1,12
|
|Cumhuriyet
|3.115
|3.162
|30,00
|
|Tam
|3.098
|3.178
|23,30
|
|Yarım
|1.497
|1.537
|11,27
|
|Çeyrek
|751
|769
|5,64
|
|Gümüş.Ons
|25,73
|25,76
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|-0,03
|
|B. Petrol
|51,28
|51,28
|-0,22
|
Seans Raporu
10:55
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11:05AVOD
Yüzde 5.86 oranında artışla 9.39 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 883, 828 adet işlem