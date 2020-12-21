***SANKO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
21.12.2020 09:01
***SANKO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SANKO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Sanko Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893972
BIST
13:231.381
En Yüksek
|Değişim
|: -1,93%
|| -27,20
|Açılış
|: 1.402
|
|Önceki Kapanış
|: 1.408
|
1.402
En Düşük
1.379
13:237,6858
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0572
|Açılış
|: 7,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6650
|
7,7362
En Düşük
7,6381
13:239,3309
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0217
|Açılış
|: 9,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3700
|
9,4270
En Düşük
9,3081
13:23461,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,10
|Açılış
|: 461,65
|
|Önceki Kapanış
|: 461,55
|
472,37
En Düşük
456,54
BIST En Aktif Hisseler13:21
|BOSSA
|15,40
|20.304.311
|% 10,00
|
|ARTI
|6,05
|627.438
|% 10,00
|
|YAPRK
|48,62
|1.996.483
|% 10,00
|
|SNKRN
|12,28
|559.059
|% 9,94
|
|SMART
|9,09
|34.908.533
|% 9,92
|
|RAYSG
|18,02
|11.812.470
|% -9,99
|
|PAMEL
|20,90
|784.565
|% -9,99
|
|MZHLD
|21,70
|36.738
|% -9,96
|
|CASA
|124,00
|238.452
|% -9,95
|
|ORMA
|10,98
|77.830
|% -8,50
|
|ASELS
|18,06
|1.264.541.123
|% 1,23
|
|TSKB
|1,89
|1.201.230.672
|% 2,72
|
|THYAO
|12,20
|1.105.214.585
|% -5,86
|
|GARAN
|9,59
|813.763.598
|% -2,84
|
|EKGYO
|2,15
|634.055.577
|% -2,71
|
|TSKB
|1,89
|1.201.230.672
|% 2,72
|
|EKGYO
|2,15
|634.055.577
|% -2,71
|
|ODAS
|4,00
|390.949.665
|% 1,01
|
|YKBNK
|2,98
|275.497.189
|% -3,25
|
|THYAO
|12,20
|1.105.214.585
|% -5,86
|
|13:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6795
|7,6819
|% 0,70
|
|Euro
|9,3244
|9,3306
|% -0,24
|
|Sterlin
|10,1045
|10,1552
|% -1,56
|
|Frank
|8,5877
|8,6394
|% -0,09
|
|Riyal
|2,0390
|2,0492
|% 0,57
|
|13:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.869
|1.869
|-12,35
|
|Altın Gr.
|462
|462
|0,44
|
|Cumhuriyet
|3.052
|3.098
|-25,00
|
|Tam
|3.042
|3.122
|-21,35
|
|Yarım
|1.470
|1.510
|-10,33
|
|Çeyrek
|737
|755
|-5,16
|
|Gümüş.Ons
|25,73
|25,78
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,34
|6,35
|0,02
|
|B. Petrol
|49,37
|49,37
|-2,89
|