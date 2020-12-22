***SANKO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
22.12.2020 09:04
***SANKO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SANKO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Sanko Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894153
BIST
18:051.384
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.402
|
|Önceki Kapanış
|: 1.384
|
1.402
En Düşük
1.369
18:057,6681
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0269
|Açılış
|: 7,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6650
|
7,6681
En Düşük
7,6391
18:059,3750
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0237
|Açılış
|: 9,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3700
|
9,3811
En Düşük
9,3486
18:05462,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 1,43
|Açılış
|: 462,33
|
|Önceki Kapanış
|: 460,90
|
463,60
En Düşük
460,76
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GEDIK
|12,32
|13.826.038
|% 10,00
|
|BRSAN
|25,30
|393.981.187
|% 10,00
|
|BOSSA
|15,40
|23.233.206
|% 10,00
|
|ARTI
|6,05
|1.043.702
|% 10,00
|
|ALCAR
|309,20
|64.909.426
|% 10,00
|
|CRFSA
|81,00
|20.345.968
|% -10,00
|
|KARTN
|2.706,10
|480.668.571
|% -10,00
|
|RAYSG
|18,02
|20.721.943
|% -9,99
|
|PAMEL
|20,90
|1.115.057
|% -9,99
|
|MERKO
|8,95
|80.547.283
|% -9,98
|
|TSKB
|1,90
|2.142.130.106
|% 3,26
|
|THYAO
|12,22
|1.991.114.493
|% -5,71
|
|ASELS
|18,02
|1.870.218.606
|% 1,01
|
|GARAN
|9,77
|1.836.279.167
|% -1,01
|
|ODAS
|4,11
|1.474.095.528
|% 3,79
|
|TSKB
|1,90
|2.142.130.106
|% 3,26
|
|EKGYO
|2,11
|1.249.716.019
|% -4,52
|
|ODAS
|4,11
|1.474.095.528
|% 3,79
|
|GARAN
|9,77
|1.836.279.167
|% -1,01
|
|ALBRK
|2,05
|377.304.802
|% 4,59
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6583
|7,6687
|% 0,36
|
|Euro
|9,3596
|9,3727
|% 0,23
|
|Sterlin
|10,2262
|10,2775
|% -0,20
|
|Frank
|8,6054
|8,6572
|% 0,14
|
|Riyal
|2,0363
|2,0465
|% 0,29
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.875
|1.875
|-0,44
|
|Altın Gr.
|462
|462
|1,14
|
|Cumhuriyet
|3.081
|3.128
|5,00
|
|Tam
|3.065
|3.146
|2,46
|
|Yarım
|1.481
|1.522
|1,19
|
|Çeyrek
|743
|761
|0,59
|
|Gümüş.Ons
|25,96
|26,00
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|0,00
|
|B. Petrol
|50,33
|50,33
|-0,58
|