***SANKO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
01.02.2021 09:14
***SANKO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SANKO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Sanko Petrokimya Mamülleri San. ve Tic. A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906617
BIST
10:281.480
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 6,98
|Açılış
|: 1.485
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|Önceki Kapanış
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|Açılış
|: 434,36
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|Önceki Kapanış
|: 433,53
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439,11
En Düşük
432,22
BIST En Aktif Hisseler10:28
|SEKUR
|35,42
|13.259.270
|% 10,00
|
|IDEAS
|16,28
|3.566.402
|% 10,00
|
|KONTR
|64,45
|57.962.242
|% 9,98
|
|SNKRN
|29,12
|844.655
|% 9,97
|
|ISKPL
|21,42
|620.923
|% 9,96
|
|MERIT
|126,00
|205.380
|% -10,00
|
|TKURU
|292,50
|84.240
|% -10,00
|
|UMPAS
|2,19
|12.496
|% -9,88
|
|SNPAM
|23,00
|39.836
|% -9,45
|
|INTEM
|58,00
|680.050
|% -6,45
|
|ODAS
|3,90
|299.773.968
|% 2,90
|
|KOZAL
|117,40
|244.115.164
|% 1,73
|
|EKGYO
|2,45
|242.417.629
|% 1,66
|
|SISE
|7,33
|208.353.361
|% 1,38
|
|KARSN
|5,45
|207.863.687
|% 4,61
|
|EKGYO
|2,45
|242.417.629
|% 1,66
|
|ODAS
|3,90
|299.773.968
|% 2,90
|
|KARSN
|5,45
|207.863.687
|% 4,61
|
|SKBNK
|1,47
|50.537.303
|% 0,68
|
|DOHOL
|3,90
|130.621.687
|% 0,26
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2635
|7,2699
|% -0,67
|
|Euro
|8,8113
|8,8197
|% -0,74
|
|Sterlin
|9,9378
|9,9876
|% -0,59
|
|Frank
|8,1019
|8,1507
|% -1,01
|
|Riyal
|1,9288
|1,9385
|% -0,86
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.862
|19,78
|
|Altın Gr.
|435
|435
|1,75
|
|Cumhuriyet
|2.908
|2.952
|-12,00
|
|Tam
|2.892
|2.968
|-14,15
|
|Yarım
|1.398
|1.436
|-6,85
|
|Çeyrek
|701
|718
|-3,42
|
|Gümüş.Ons
|28,80
|28,86
|1,94
|
|Gümüş Gr.
|6,74
|6,75
|0,41
|
|B. Petrol
|55,31
|55,31
|0,29
|