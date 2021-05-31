***SANKO*** SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
31.05.2021 16:52
***SANKO*** SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021-31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
25.05.2021
Tescil Tarihi
28.05.2021
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
31.05.2021-10338
Açıklamalar
Şirketimizin 25.05.2021
tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında, 2021 hesap dönemi finansal raporların denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin karar Gaziantep Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 28.05.2021 tarihinde tescil edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde 31.05.2021 tarihinde yayınlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939058
BIST
18:051.420
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,57
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.422
|
1.427
En Düşük
1.414
18:058,4863
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -0,0784
|Açılış
|: 8,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5300
|
8,5796
En Düşük
8,4687
18:0510,3805
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,0614
|Açılış
|: 10,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3650
|
10,4759
En Düşük
10,3345
18:05519,69
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -4,57
|Açılış
|: 519,69
|
|Önceki Kapanış
|: 524,25
|
526,76
En Düşük
518,51
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IHLGM
|1,10
|124.321.497
|% 10,00
|
|MZHLD
|31,90
|396.758
|% 10,00
|
|YAYLA
|3,85
|40.056.986
|% 10,00
|
|TUCLK
|11,89
|52.453.169
|% 9,99
|
|PAMEL
|30,82
|5.177.545
|% 9,99
|
|KUTPO
|36,12
|75.770.426
|% -9,97
|
|ISGSY
|9,96
|41.261.011
|% -9,95
|
|SANFM
|15,12
|2.791.285
|% -8,36
|
|COSMO
|9,08
|349.379
|% -8,28
|
|RODRG
|14,84
|1.730.709
|% -7,60
|
|THYAO
|13,32
|1.576.274.763
|% 2,62
|
|GARAN
|7,99
|744.538.756
|% 0,13
|
|KRDMD
|7,86
|738.906.363
|% -0,38
|
|EREGL
|19,23
|651.396.531
|% 0,10
|
|KOZAL
|119,60
|513.327.238
|% -0,08
|
|EKGYO
|1,95
|510.985.517
|% 3,72
|
|YKBNK
|2,15
|430.787.752
|% -0,46
|
|THYAO
|13,32
|1.576.274.763
|% 2,62
|
|IHLGM
|1,10
|124.321.497
|% 10,00
|
|SKBNK
|1,10
|122.539.183
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4810
|8,4862
|% -0,92
|
|Euro
|10,3693
|10,3806
|% -0,59
|
|Sterlin
|12,0223
|12,0826
|% -0,78
|
|Frank
|9,3999
|9,4565
|% -0,84
|
|Riyal
|2,2562
|2,2675
|% -0,91
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.905
|1.906
|1,82
|
|Altın Gr.
|520
|520
|-4,57
|
|Cumhuriyet
|3.441
|3.493
|-9,00
|
|Tam
|3.424
|3.512
|-9,12
|
|Yarım
|1.655
|1.699
|-4,41
|
|Çeyrek
|830
|849
|-2,21
|
|Gümüş.Ons
|27,96
|27,98
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,62
|7,63
|-0,06
|
|B. Petrol
|69,42
|69,42
|0,70
|