***SANKO*** SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
16.05.2022 17:26
***SANKO*** SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022 - 31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
09.05.2022
Tescil Tarihi
16.05.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
16.05.2022 - 10578
Açıklamalar
Şirketimizin 09.05.2022
tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında, 2022 hesap dönemi finansal raporların denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin karar Gaziantep Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 16.05.2022 tarihinde tescil edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde 16.05.2022 tarihinde yayınlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030596
BIST
17:542.395
En Yüksek
|Değişim
|: -1,01%
|| -24,50
|Açılış
|: 2.419
|
|Önceki Kapanış
|: 2.419
|
2.425
En Düşük
2.392
17:5415,5587
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0812
|Açılış
|: 15,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5700
|
15,6656
En Düşük
15,4564
17:5416,2210
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,1076
|Açılış
|: 16,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1900
|
16,3568
En Düşük
16,0891
17:54907,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 5,93
|Açılış
|: 907,75
|
|Önceki Kapanış
|: 901,82
|
936,74
En Düşük
893,54
BIST En Aktif Hisseler17:54
|DAGHL
|22,00
|1.507.639
|% 10,00
|
|IMASM
|35,26
|17.609.512
|% 9,98
|
|BAGFS
|17,63
|88.104.723
|% 9,98
|
|UFUK
|44,96
|2.475.208
|% 9,98
|
|TMPOL
|18,97
|22.598.631
|% 9,97
|
|GZNMI
|36,44
|73.653.033
|% -9,98
|
|SELVA
|10,39
|2.456.071
|% -9,97
|
|LIDFA
|5,04
|14.950.580
|% -9,84
|
|GENIL
|18,25
|242.973.931
|% -9,38
|
|SKTAS
|3,95
|24.891.185
|% -8,99
|
|THYAO
|42,94
|4.587.427.224
|% 1,08
|
|GARAN
|14,96
|1.817.081.320
|% -0,13
|
|SAHOL
|19,26
|1.741.809.925
|% -0,16
|
|KRDMD
|14,89
|1.517.537.981
|% -4,98
|
|SISE
|19,35
|1.422.000.095
|% -1,83
|
|EKGYO
|2,64
|1.014.046.173
|% -1,86
|
|YKBNK
|4,34
|922.184.069
|% -4,62
|
|KARSN
|5,44
|702.425.045
|% 2,06
|
|SKBNK
|1,13
|140.836.129
|% 3,67
|
|GARAN
|14,96
|1.817.081.320
|% -0,13
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,5519
|15,5587
|% 0,52
|
|Euro
|16,1987
|16,2210
|% 0,67
|
|Sterlin
|19,0110
|19,1063
|% 0,46
|
|Frank
|15,4216
|15,5145
|% 0,21
|
|Riyal
|4,1394
|4,1601
|% 0,62
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.814
|2,30
|
|Altın Gr.
|908
|908
|6,40
|
|Cumhuriyet
|6.080
|6.172
|-24,00
|
|Tam
|6.055
|6.211
|-19,78
|
|Yarım
|2.926
|3.004
|-9,57
|
|Çeyrek
|1.468
|1.502
|-4,79
|
|Gümüş.Ons
|21,44
|21,47
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|10,74
|10,75
|0,23
|
|B. Petrol
|112
|112
|0,45
|
Seans Raporu
17:54
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17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GUBRF, TTKOM, THYAO
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -16, 17 kaybederek (% -0.75 ) 2, 148
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MRGYO, ULUUN, RHEAG, IMASM, MNDRS, DAGHL, ORCAY, BAGFS, EUHOL, TMPOL
-
17:59
OYLUM, ENSRI, EUHOL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
KERVN, SELVA, DURDO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında