***SANKO*** SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.( Esas Sözleşme
01.09.2020 17:05
***SANKO*** SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Esas Sözleşme
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Açıklamalar
Şirketimiz Esas Sözleşmesinin son hali ekte sunulmuştur.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 28/06/2019 08/07/2019 9864
6 24/08/2020 25/08/2020 10145
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872659
BIST
18:051.085
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 6,58
|Açılış
|: 1.082
|
|Önceki Kapanış
|: 1.079
|
1.086
En Düşük
1.064
18:057,3721
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0261
|Açılış
|: 7,3790
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3650
|
7,3765
En Düşük
7,3225
18:058,8094
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0376
|Açılış
|: 8,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7550
|
8,8470
En Düşük
8,7425
18:05468,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 3,29
|Açılış
|: 468,13
|
|Önceki Kapanış
|: 464,84
|
472,39
En Düşük
463,76
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOGUB
|4,73
|57.402.923
|% 10,00
|
|KUYAS
|2,86
|64.795.646
|% 10,00
|
|YONGA
|28,60
|553.045
|% 10,00
|
|LUKSK
|24,86
|2.529.580
|% 10,00
|
|PKENT
|1.028,50
|5.918.373
|% 10,00
|
|IZMDC
|25,38
|1.908.297
|% -10,00
|
|BURVA
|62,60
|2.458.649
|% -9,99
|
|BURCE
|23,30
|1.984.293
|% -9,97
|
|RALYH
|6,02
|17.074.416
|% -9,88
|
|ULAS
|2,88
|62.126.593
|% -9,72
|
|SISE
|6,20
|1.132.394.316
|% 2,65
|
|ASELS
|16,83
|929.711.310
|% 3,63
|
|GARAN
|6,89
|820.320.228
|% 1,92
|
|PETKM
|3,96
|729.105.801
|% 1,28
|
|KRDMD
|3,01
|726.914.093
|% -1,31
|
|EKGYO
|1,76
|496.743.486
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,01
|726.914.093
|% -1,31
|
|PETKM
|3,96
|729.105.801
|% 1,28
|
|SISE
|6,20
|1.132.394.316
|% 2,65
|
|GSRAY
|3,17
|472.002.347
|% 2,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3678
|7,3721
|% 0,36
|
|Euro
|8,8018
|8,8094
|% 0,43
|
|Sterlin
|9,8675
|9,9170
|% 0,78
|
|Frank
|8,0916
|8,1403
|% -0,07
|
|Riyal
|1,9592
|1,9691
|% 0,32
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.974
|1.975
|6,63
|
|Altın Gr.
|468
|468
|3,12
|
|Cumhuriyet
|3.100
|3.147
|11,00
|
|Tam
|3.085
|3.163
|12,01
|
|Yarım
|1.491
|1.530
|5,80
|
|Çeyrek
|748
|765
|2,91
|
|Gümüş.Ons
|28,46
|28,50
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|6,73
|6,74
|0,09
|
|B. Petrol
|45,97
|45,97
|0,69
|