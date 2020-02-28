***SANKO*** SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.( Finansal Rapor









***SANKO*** SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler80.000.000 80.132.468 75.162.179 -193.126 6.728.782 27.669.804 26.840.328 296.340.435 296.340.435Transferler2.807.734 24.032.594 -26.840.328 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-2.246.791 -124.431 2.246.791 10.986.464 10.862.033 10.862.033Sermaye Arttırımı10.000.000 -10.000.000 0 0Kar Payları-20.000.000 -20.000.000 -20.000.000Dönem Sonu Bakiyeler90.000.000 70.132.468 72.915.388 -317.557 9.536.516 33.949.189 10.986.464 287.202.468 287.202.468Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler90.000.000 70.132.468 72.915.388 -317.557 9.536.516 33.949.189 10.986.464 287.202.468 287.202.468Transferler30,5 1.589.478 9.396.986 -10.986.464 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)30 -2.246.791 28.833 2.246.791 37.272.951 37.301.784 37.301.784Sermaye Arttırımı30 10.000.000 -10.000.000 0 0Kar Payları30 -9.000.000 -9.000.000 -9.000.000Dönem Sonu Bakiyeler100.000.000 60.132.468 70.668.597 -288.724 11.125.994 36.592.966 37.272.951 315.504.252 315.504.252Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI12.356.233 22.328.515Dönem Karı (Zararı)37.272.951 10.986.464Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)37.272.951 10.986.464Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler13.179.781 -3.267.946Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler15,18 3.586.384 3.607.494Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-1.297.646 -3.186.787Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 -1.291.072 -3.197.706Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 -6.574 10.919Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler756.299 585.308Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler28 756.299 585.308Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-433.099 -10.130.287Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler96.460 -9.806.983Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-529.559 -323.304Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler28.833 -124.431Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler28.833 -124.431Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler41 10.525.597 5.684.728Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler13.413 296.029İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-33.382.380 19.487.010Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9.709.177 42.467.940İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.858.019 72.804İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)11.567.196 42.395.136Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler2.421.706 -402.514İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)2.421.706 -402.514Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-584.266 -502.863Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-45.586.346 -21.529.047İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-45.729.126 -20.988.199İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)142.780 -540.848Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler657.349 -546.506İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)657.349 -546.506Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları17.070.352 27.205.528Alınan Faiz38 2.731.544 6.691.343Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler28 -470.620 -612.244Vergi İadeleri (Ödemeleri)41 -6.975.043 -10.956.112YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-174.308 17.520.342Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-174.308 -340.128Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15 -51.410 -228.726Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18 -122.898 -111.402Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri14 0 17.860.470FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-9.000.000 -20.000.000Ödenen Temettüler30 -9.000.000 -20.000.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.181.925 19.848.857Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi1.559.410 1.211.902NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.741.335 21.060.759DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 56.711.009 35.650.250DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 61.452.344 56.711.009Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 61.452.344 56.711.009Ticari Alacaklar8 195.509.315 205.595.319İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7 1.953.303 95.058İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar193.556.012 205.500.261Diğer Alacaklar110.737 71.568İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 110.737 71.568Stoklar11 2.337.064 1.338.877Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar41 0 1.917.238Diğer Dönen Varlıklar120.074 663.711İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar29 120.074 663.711ARA TOPLAM259.529.534 266.297.722TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR259.529.534 266.297.722DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar3.160.394 5.241.551İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 3.160.394 5.241.551Diğer Alacaklar3.612 3.612İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 3.612 3.612Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller14 260.000 260.000Maddi Duran Varlıklar106.550.959 109.983.348Binalar15 106.144.089 109.469.545Tesis, Makine ve Cihazlar15 157.688 217.375Mobilya ve Demirbaşlar15 226.572 276.713Özel Maliyetler15 22.610 19.715Maddi Olmayan Duran Varlıklar169.934 149.621Bilgisayar Yazılımları18 169.934 149.621TOPLAM DURAN VARLIKLAR110.144.899 115.638.132TOPLAM VARLIKLAR369.674.433 381.935.854KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar8 26.766.725 71.823.512İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7 26.471.121 71.669.938İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar295.604 153.574Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar28 912.932 437.983Diğer Borçlar177.925 228.134İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 177.925 228.134Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)782.390 654.205İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)13 782.390 654.205Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü41 3.360.223 0Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler345.280 212.023İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler29 345.280 212.023ARA TOPLAM32.345.475 73.355.857TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER32.345.475 73.355.857UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar2.939.620 2.690.907Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar28 2.939.620 2.690.907Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü41 18.885.086 18.686.622TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER21.824.706 21.377.529TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER54.170.181 94.733.386ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar315.504.252 287.202.468Ödenmiş Sermaye30 100.000.000 90.000.000Sermaye Düzeltme Farkları30 60.132.468 70.132.468Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)70.379.873 72.597.831Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)70.379.873 72.597.831Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)30 70.668.597 72.915.388Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 -288.724 -317.557Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler11.125.994 9.536.516Yasal Yedekler30 11.125.994 9.536.516Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları30 36.592.966 33.949.189Net Dönem Karı veya Zararı37.272.951 10.986.464TOPLAM ÖZKAYNAKLAR315.504.252 287.202.468TOPLAM KAYNAKLAR369.674.433 381.935.854Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat31 905.694.333 829.866.637Satışların Maliyeti31 -870.715.560 -805.241.115TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)34.978.773 24.625.522BRÜT KAR (ZARAR)34.978.773 24.625.522Genel Yönetim Giderleri33,34 -7.170.321 -6.521.419Pazarlama Giderleri33,34 -16.868.424 -16.015.438Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler35 46.594.679 74.207.856Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler35 -17.802.389 -72.948.926ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)39.732.318 3.347.595Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler36 0 2.795.470FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)39.732.318 6.143.065Finansman Gelirleri38 11.903.865 16.536.175Finansman Giderleri38 -3.837.635 -6.008.048SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)47.798.548 16.671.192Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-10.525.597 -5.684.728Dönem Vergi (Gideri) Geliri41 -10.335.266 -7.417.644Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri41 -190.331 1.732.916SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)37.272.951 10.986.464DÖNEM KARI (ZARARI)37.272.951 10.986.464Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları37.272.951 10.986.464Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 0,37000000 0,12000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar28.833 -124.431Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)39 36.966 -159.527Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-8.133 35.096Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri39,41 -8.133 35.096Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)28.833 -124.431TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)37.301.784 10.862.033Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları37.301.784 10.862.033http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823030BIST