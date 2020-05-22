***SANKO*** SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.( Finansal Rapor









***SANKO*** SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler90.000.000 70.132.468 72.915.388 -317.557 9.536.516 33.949.189 10.986.464 287.202.468 287.202.468Transferler10.986.464 -10.986.464 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-2.808.488 -89.114 -2.808.488 12.806.547 12.717.433 12.717.433Dönem Sonu Bakiyeler90.000.000 70.132.468 70.106.900 -406.671 9.536.516 47.744.141 12.806.547 299.919.901 299.919.901Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler100.000.000 60.132.468 70.668.597 -288.724 11.125.994 36.592.966 37.272.951 315.504.252 315.504.252Transferler37.272.951 -37.272.951 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-2.246.791 -15.035 2.246.791 12.477.726 12.462.691 12.462.691Dönem Sonu Bakiyeler100.000.000 60.132.468 68.421.806 -303.759 11.125.994 76.112.708 12.477.726 327.966.943 327.966.943Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI5.719.769 10.069.796Dönem Karı (Zararı)12.477.726 12.806.547Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)12.477.726 12.806.547Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-2.454.490 4.202.026Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler15,18 903.860 896.207Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler125.664 490.957Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 116.009 497.528Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 9.655 -6.571Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler305.243 168.728Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler28 305.243 168.728Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-7.340.796 -920.169Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-8.127.771 -794.903Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler786.975 -125.266Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-15.035 -89.114Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler-15.035 -89.114Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler41 3.524.900 3.613.573Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler41.674 41.844İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler2.098.334 -5.487.084Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-22.309.592 27.835.402İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)1.764.682 -67.678İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-24.074.274 27.903.080Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-15.176 2.188.474İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-15.176 2.188.474Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.848.464 -1.254.353Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler21.931.977 -34.858.097İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)21.726.362 -35.497.101İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)205.615 639.004Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4.339.589 601.490İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)4.339.589 601.490Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları12.121.570 11.521.489Alınan Faiz38 419.006 699.574Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler28 -34.738 -120.256Vergi İadeleri (Ödemeleri)41 -6.786.069 -2.031.011YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-247.055 -13.452Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-247.055 -13.452Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15 -247.055 -13.452FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.472.714 10.056.344Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi4.210.477 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)9.683.191 10.056.344DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 61.452.344 56.711.009DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 71.135.535 66.767.353Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 71.135.535 61.452.344Ticari Alacaklar8 217.240.256 195.509.315İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7 188.497 1.953.303İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar217.051.759 193.556.012Diğer Alacaklar81.472 110.737İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 81.472 110.737Stoklar11 7.411.566 2.337.064Diğer Dönen Varlıklar164.515 120.074İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar29 164.515 120.074ARA TOPLAM296.033.344 259.529.534TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR296.033.344 259.529.534DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar2.270.007 3.160.394İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 2.270.007 3.160.394Diğer Alacaklar3.612 3.612İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 3.612 3.612Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller14 260.000 260.000Maddi Duran Varlıklar105.920.086 106.550.959Binalar15 105.312.725 106.144.089Tesis, Makine ve Cihazlar15 162.148 157.688Mobilya ve Demirbaşlar15 424.286 226.572Özel Maliyetler15 20.927 22.610Maddi Olmayan Duran Varlıklar144.002 169.934Bilgisayar Yazılımları18 144.002 169.934TOPLAM DURAN VARLIKLAR108.597.707 110.144.899TOPLAM VARLIKLAR404.631.051 369.674.433KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar8 47.911.727 26.766.725İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7 47.411.538 26.471.121İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar500.189 295.604Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar28 537.087 912.932Diğer Borçlar187.773 177.925İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 187.773 177.925Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.808.180 782.390İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)13 1.808.180 782.390Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü41 3.929.810 3.360.223Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler649.818 345.280İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler29 649.818 345.280ARA TOPLAM55.024.395 32.345.475TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER55.024.395 32.345.475UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar3.229.401 2.939.620Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar28 3.229.401 2.939.620Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü41 18.410.312 18.885.086TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER21.639.713 21.824.706TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER76.664.108 54.170.181ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar327.966.943 315.504.252Ödenmiş Sermaye30 100.000.000 100.000.000Sermaye Düzeltme Farkları30 60.132.468 60.132.468Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)68.118.047 70.379.873Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)68.118.047 70.379.873Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)30 68.421.806 70.668.597Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 -303.759 -288.724Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler11.125.994 11.125.994Yasal Yedekler30 11.125.994 11.125.994Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları30 76.112.708 36.592.966Net Dönem Karı veya Zararı12.477.726 37.272.951TOPLAM ÖZKAYNAKLAR327.966.943 315.504.252TOPLAM KAYNAKLAR404.631.051 369.674.433Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat31 236.968.695 230.875.889Satışların Maliyeti31 -229.535.873 -223.054.578TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)7.432.822 7.821.311BRÜT KAR (ZARAR)7.432.822 7.821.311Genel Yönetim Giderleri33,34 -1.866.102 -1.705.987Pazarlama Giderleri33,34 -4.384.832 -3.934.566Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler35 20.008.650 22.291.498Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler35 -9.821.465 -11.397.452ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)11.369.073 13.074.804FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)11.369.073 13.074.804Finansman Gelirleri38 5.156.623 3.833.289Finansman Giderleri38 -523.070 -487.973SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)16.002.626 16.420.120Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-3.524.900 -3.613.573Dönem Vergi (Gideri) Geliri41 -3.995.433 -3.789.691Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri41 470.533 176.118SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)12.477.726 12.806.547DÖNEM KARI (ZARARI)12.477.726 12.806.547Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları12.477.726 12.806.547Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 0,12000000 0,14000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-15.035 -89.114Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)39 -19.276 -114.249Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler4.241 25.135Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri39,41 4.241 25.135Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-15.035 -89.114TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)12.462.691 12.717.433Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları12.462.691 12.717.433http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846643BIST