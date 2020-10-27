***SANKO*** SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.( Finansal Rapor









***SANKO*** SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler90.000.000 70.132.468 72.915.388 -317.557 9.536.516 33.949.189 10.986.464 287.202.468 287.202.468Transferler1.589.478 9.396.986 -10.986.464 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-3.931.884 46.847 3.931.884 24.678.320 24.725.167 24.725.167Sermaye Arttırımı30 10.000.000 -10.000.000 0 0Kar Payları-9.000.000 -9.000.000 -9.000.000Dönem Sonu Bakiyeler100.000.000 60.132.468 68.983.504 -270.710 11.125.994 38.278.059 24.678.320 302.927.635 302.927.635Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler100.000.000 60.132.468 70.668.597 -288.724 11.125.994 36.592.966 37.272.951 315.504.252 315.504.252Transferler2.229.908 35.043.043 -37.272.951 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)30 -2.246.791 -55.087 2.246.791 46.547.733 46.492.646 46.492.646Sermaye Arttırımı30 5.000.000 -5.000.000 0 0Kar Payları-9.000.000 -9.000.000 -9.000.000Dönem Sonu Bakiyeler105.000.000 55.132.468 68.421.806 -343.811 13.355.902 64.882.800 46.547.733 352.996.898 352.996.898Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI32.296.476 -15.277.414Dönem Karı (Zararı)46.547.733 24.678.320Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)46.547.733 24.678.320Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler11.720.847 10.623.466Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler15.18 2.736.599 2.691.045Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-516.346 865.402Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 -535.187 827.511Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 18.841 37.891Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler656.184 634.547Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler28 656.184 634.547Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-4.434.886 -641.653Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-4.353.324 -78.863Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-81.562 -562.790Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler41 12.998.811 6.971.522Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler280.485 102.603İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-17.414.067 -45.865.142Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-31.723.470 5.862.107İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)1.816.582 -25.853İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-33.540.052 5.887.960Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.589.945 2.427.674İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.589.945 2.427.674Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.265.484 -466.526Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler16.876.416 -54.295.736İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)16.981.951 -54.529.212İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-105.535 233.476Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler288.416 607.339İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)288.416 607.339Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları40.854.513 -10.563.356Alınan Faiz1.402.138 2.243.132Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler28 -274.549 -410.439Vergi İadeleri (Ödemeleri)41 -9.685.626 -6.546.751YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-568.024 -152.566Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-568.024 -152.566Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15 -568.024 -29.668Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18 0 -122.898FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-9.000.000 -8.790.008Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 209.992Kredilerden Nakit Girişleri0 209.992Ödenen Temettüler-9.000.000 -9.000.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)22.728.452 -24.219.988Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi3.097.653 1.542.367NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)25.826.105 -22.677.621DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 61.452.344 56.711.009DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 87.278.449 34.033.388Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 87.278.449 61.452.344Ticari Alacaklar8 223.672.711 195.509.315İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7 136.741 1.953.303İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar223.535.970 193.556.012Diğer Alacaklar139.700 110.737İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 139.700 110.737Stoklar11 10.193.974 2.337.064Diğer Dönen Varlıklar1.681.056 120.074İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar29 1.681.056 120.074ARA TOPLAM322.965.890 259.529.534TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR322.965.890 259.529.534DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar326.473 3.160.394İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 326.473 3.160.394Diğer Alacaklar3.612 3.612İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 3.612 3.612Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller14 260.000 260.000Maddi Duran Varlıklar104.455.596 106.550.959Binalar15 103.649.998 106.144.089Tesis, Makine ve Cihazlar15 255.258 157.688Mobilya ve Demirbaşlar15 532.779 226.572Özel Maliyetler15 17.561 22.610Maddi Olmayan Duran Varlıklar96.722 169.934Bilgisayar Yazılımları18 96.722 169.934TOPLAM DURAN VARLIKLAR105.142.403 110.144.899TOPLAM VARLIKLAR428.108.293 369.674.433KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar8 43.724.703 26.766.725İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7 43.532.342 26.471.121İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar192.361 295.604Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar28 559.098 912.932Diğer Borçlar142.344 177.925İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 142.344 177.925Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.351.466 782.390İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)13 1.351.466 782.390Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü41 7.220.712 3.360.223Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler398.948 345.280İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler29 398.948 345.280ARA TOPLAM53.397.271 32.345.475TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER53.397.271 32.345.475UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar3.391.880 2.939.620Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar28 3.391.880 2.939.620Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü41 18.322.244 18.885.086TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER21.714.124 21.824.706TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER75.111.395 54.170.181ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar352.996.898 315.504.252Ödenmiş Sermaye30.1 105.000.000 100.000.000Sermaye Düzeltme Farkları30.1 55.132.468 60.132.468Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)68.077.995 70.379.873Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)68.077.995 70.379.873Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)30.3 68.421.806 70.668.597Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30.3 -343.811 -288.724Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler13.355.902 11.125.994Yasal Yedekler30.2 13.355.902 11.125.994Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları30.4 64.882.800 36.592.966Net Dönem Karı veya Zararı46.547.733 37.272.951TOPLAM ÖZKAYNAKLAR352.996.898 315.504.252TOPLAM KAYNAKLAR428.108.293 369.674.433Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat31 606.375.767 687.632.492 233.933.910 207.815.035Satışların Maliyeti31 -588.340.454 -661.295.804 -227.281.906 -198.060.317TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)18.035.313 26.336.688 6.652.004 9.754.718BRÜT KAR (ZARAR)18.035.313 26.336.688 6.652.004 9.754.718Genel Yönetim Giderleri33.34 -5.810.650 -5.523.199 -2.160.607 -1.844.522Pazarlama Giderleri33.34 -13.501.373 -12.059.186 -4.825.659 -3.911.955Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler35 55.074.953 36.273.348 25.623.471 3.674.025Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler35 -15.863.790 -18.827.922 -5.860.833 -4.768.478ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)37.934.453 26.199.729 19.428.376 2.903.788FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)37.934.453 26.199.729 19.428.376 2.903.788Finansman Gelirleri38 23.429.517 9.121.711 12.449.359 1.626.463Finansman Giderleri38 -1.817.426 -3.671.598 -56.331 -2.083.092SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)59.546.544 31.649.842 31.821.404 2.447.159Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-12.998.811 -6.971.522 -7.005.588 -544.511Dönem Vergi (Gideri) Geliri41 -13.546.115 -6.899.646 -7.310.816 -495.218Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri41 547.304 -71.876 305.228 -49.293SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)46.547.733 24.678.320 24.815.816 1.902.648DÖNEM KARI (ZARARI)46.547.733 24.678.320 24.815.816 1.902.648Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları46.547.733 24.678.320 24.815.816 1.902.648Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 0,44000000 0,24000000 0,24000000 0,02000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-55.087 46.847 -22.731 122.300Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)39 -70.625 60.060 -29.143 156.794Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler15.538 -13.213 6.412 -34.494Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri39.41 15.538 -13.213 6.412 -34.494Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-55.087 46.847 -22.731 122.300TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)46.492.646 24.725.167 24.793.085 2.024.948Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları46.492.646 24.725.167 24.793.085 2.024.948http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884462BIST