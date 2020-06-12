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***SANKO*** SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

12.06.2020 18:11
GÜNCEL HABERLER



***SANKO*** SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Çağrısına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 12.06.2020
Genel Kurul Tarihi 14.07.2020
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 13.07.2020
Ülke Türkiye
Şehir GAZİANTEP
İlçe ŞEHİTKAMİL
Adres Başpınar (Organize) Osb Mahallesi O.S.B. 2. Bölge Hacı Sani Konukoğlu Bulvarı No:1 Şehitkamil/GAZİANTEP

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanının seçimi,
2 - 2019 yılı Faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporunun okunması, müzakeresi ve onayı,
3 - 2019 yılı Faaliyetleri ile ilgili Vergi Yasaları ve Sermaye Piyasası Mevzuatına göre oluşan Bilanço ve Gelir Tablosu hesaplarının görüşülmesi müzakeresi ve onaya sunulması,
4 - 2019 yılı Faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun ibrası,
5 - Yönetim Kurulunun 2019 yılında elde edilen karın dağıtılması hususundaki önerisinin görüşülüp karara bağlanması,
6 - Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üye sayılarının belirlenmesi, Yönetim Kurulu görev süresinin belirlenmesi ve seçimi ile Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin görüşülmesi,
7 - Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulacak Komite ve Komite Üyelerinin belirlenmesi,
8 - Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığından alınan izinlere istinaden Yönetim Kurulu'nun Şirket Esas Sözleşmesindeki "Sermaye ve Pay Senetlerinin Nev'i" ile ilgili 6. Maddesinin değiştirilmesine ilişkin önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddedilmesi,
9 - Şirketimizin 2020 yılı hesaplarını denetleyecek Bağımsız Dış Denetim Kuruluşunun belirlenmesi ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi,
10 - 2019 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
11 - 2019 yılı içinde 3. Kişiler Lehine Verilmiş Olan Teminat, Rehin, İpotekler ve Elde Edilmiş Olan Gelir veya Menfaatler Hakkında Genel Kurul'a Bilgi verilmesi,
12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, 2019 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a Bilgi verilmesi,
13 - Yönetim Kurulunca hazırlanan "Kar Dağıtım Politikası" nın Genel Kurulun onayına sunulması,
14 - Sermaye Piyasası Düzenlemeleri gereğince hazırlanan "Bilgilendirme Politikası"nın Genel Kurulun onayına sunulması,
15 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere uygulanacak "Ücretlendirme Politikası" nın Genel Kurulun onayına sunulması,
16 - Dilek ve temenniler, Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Sermaye Artırımı/Azaltımı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 GÜNDEM.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET.pdf - İlan Metni
EK: 3 GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 12.06.2020 tarihli kararı doğrultusunda
Şirketimizin 2019 yılı faaliyetlerinin görüşülmesi için aşağıdaki gündemi müzakere ve karara bağlamak üzere, Olağan Genel Kurul Toplantısının 14.07.2020 tarihine rastlayan Salı günü saat 14.00'de, "Başpınar (Organize) Osb Mahallesi O.S.B. 2. Bölge Hacı Sani Konukoğlu Bulvarı No:1 Şehitkamil/Gaziantep" adresinde, yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdir de 21.07.2020 tarihinde aynı yer ve saatte Türk Ticaret Kanunun 414. maddesine göre ilanlı olarak yapılmasına,
2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemlerinin ve Bilgilendirme Dokümanının, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Esas Sözleşme ve Kurumsal Yönetim Tebliği hükümlerine uygun olarak ilan edilmesine ve pay sahiplerine duyurulmasına, oy birliği ile karar verildi.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851034


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Yarım 1.242 1.253 6,60  
Çeyrek 621 627 3,30  
Gümüş.Ons 17,68 17,72 0,05  
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