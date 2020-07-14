***SANKO*** SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SANKO*** SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 Yılı Olağan Genel Kurul SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 12.06.2020Genel Kurul Tarihi 14.07.2020Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 13.07.2020Ülke TürkiyeŞehir GAZİANTEPİlçe ŞEHİTKAMİLAdres Başpınar (Organize) Osb Mahallesi O.S.B. 2. Bölge Hacı Sani Konukoğlu Bulvarı No:1 Şehitkamil/GAZİANTEPGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanının seçimi,2 - 2019 yılı Faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporunun okunması, müzakeresi ve onayı,3 - 2019 yılı Faaliyetleri ile ilgili Vergi Yasaları ve Sermaye Piyasası Mevzuatına göre oluşan Bilanço ve Gelir Tablosu hesaplarının görüşülmesi müzakeresi ve onaya sunulması,4 - 2019 yılı Faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun ibrası,5 - Yönetim Kurulunun 2019 yılında elde edilen karın dağıtılması hususundaki önerisinin görüşülüp karara bağlanması,6 - Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üye sayılarının belirlenmesi, Yönetim Kurulu görev süresinin belirlenmesi ve seçimi ile Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin görüşülmesi,7 - Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulacak Komite ve Komite Üyelerinin belirlenmesi,8 - Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığından alınan izinlere istinaden Yönetim Kurulu'nun Şirket Esas Sözleşmesindeki "Sermaye ve Pay Senetlerinin Nev'i" ile ilgili 6. Maddesinin değiştirilmesine ilişkin önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddedilmesi,9 - Şirketimizin 2020 yılı hesaplarını denetleyecek Bağımsız Dış Denetim Kuruluşunun belirlenmesi ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi,10 - 2019 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,11 - 2019 yılı içinde 3. Kişiler Lehine Verilmiş Olan Teminat, Rehin, İpotekler ve Elde Edilmiş Olan Gelir veya Menfaatler Hakkında Genel Kurul'a Bilgi verilmesi,12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, 2019 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a Bilgi verilmesi,13 - Yönetim Kurulunca hazırlanan "Kar Dağıtım Politikası" nın Genel Kurulun onayına sunulması,14 - Sermaye Piyasası Düzenlemeleri gereğince hazırlanan "Bilgilendirme Politikası"nın Genel Kurulun onayına sunulması,15 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere uygulanacak "Ücretlendirme Politikası" nın Genel Kurulun onayına sunulması,16 - Dilek ve temenniler, Kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımSermaye Artırımı/AzaltımıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları 2019 Faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurulda alınan kararlar ekte pdf dosyası olarak verilmektedir.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüSermaye Artırımı/Azaltımı Kabul edildiGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - TutanakEK: 2 OLAĞAN GENEL KURUL HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 3 KAR DAĞITIM TABLOSU.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEk AçıklamalarŞirketimizin 2019 Faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 14.07.2020 (Bugün) Saat 14:00 'da Başpınar (Organize) Osb Mahallesi O.S.B. 2. Bölge Hacı Sani Konukoğlu Bulvarı No:1 Şehitkamil/GAZİANTEP adresinde gerçekleşmiş olup Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı , Hazır Bulunanlar Listesi ve Kar Dağıtım Tablosu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859819BIST