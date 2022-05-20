***SANKO*** SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
20.05.2022 12:10
***SANKO*** SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2022 - 31.03.2022
Mali Tablonun Verildiği Otorite
ŞEHİTKAMİL VERGİ DAİRESİ
Mali Tablonun Verilme Nedeni
GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ
Mali Tablonun Verilme Tarihi
20/05/2022
Açıklamalar
01.01.2022-31.03.2022
hesap dönemine ilişkin Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesi'ne sunulan Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiş gelir tablomuz ekli pdf dosyasında sunulmaktadır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031416
BIST
12:492.388
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -6,04
|Açılış
|: 2.390
|
|Önceki Kapanış
|: 2.394
|
2.407
En Düşük
2.384
12:4915,9815
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,1396
|Açılış
|: 15,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
15,9863
En Düşük
15,8375
12:4916,9341
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0979
|Açılış
|: 16,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8000
|
16,9360
En Düşük
16,7772
12:49948,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 7,92
|Açılış
|: 948,43
|
|Önceki Kapanış
|: 940,51
|
949,33
En Düşük
937,32
BIST En Aktif Hisseler12:47
|IMASM
|46,90
|19.577.958
|% 9,99
|
|LIDFA
|6,69
|7.024.540
|% 9,85
|
|MZHLD
|43,60
|2.431.502
|% 9,00
|
|ULUUN
|13,59
|172.861.858
|% 7,43
|
|SEYKM
|7,67
|41.170.279
|% 7,27
|
|OZRDN
|9,71
|2.301.078
|% -8,74
|
|SMRTG
|21,46
|79.061.727
|% -7,18
|
|PAMEL
|98,20
|5.095.499
|% -7,18
|
|ULUSE
|178,40
|41.211.942
|% -7,08
|
|SANKO
|11,04
|10.610.803
|% -5,88
|
|GARAN
|16,25
|1.917.598.832
|% 3,83
|
|THYAO
|42,56
|1.146.490.638
|% 0,38
|
|AKBNK
|8,13
|972.520.628
|% 0,25
|
|YKBNK
|4,39
|875.222.739
|% 0,00
|
|SISE
|19,76
|714.665.197
|% -0,75
|
|YKBNK
|4,39
|875.222.739
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,13
|972.520.628
|% 0,25
|
|SKBNK
|1,18
|139.905.375
|% 0,85
|
|GARAN
|16,25
|1.917.598.832
|% 3,83
|
|EKGYO
|2,64
|296.501.798
|% 0,76
|
|12:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,9737
|15,9821
|% 0,88
|
|Euro
|16,9160
|16,9336
|% 0,58
|
|Sterlin
|19,8715
|19,9712
|% 0,65
|
|Frank
|16,3580
|16,4566
|% 0,63
|
|Riyal
|4,2483
|4,2696
|% 0,66
|
|12:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.846
|1.846
|3,92
|
|Altın Gr.
|949
|949
|8,53
|
|Cumhuriyet
|6.297
|6.392
|43,00
|
|Tam
|6.274
|6.432
|30,49
|
|Yarım
|3.032
|3.111
|14,75
|
|Çeyrek
|1.521
|1.556
|7,37
|
|Gümüş.Ons
|22,00
|22,03
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,31
|11,33
|0,13
|
|B. Petrol
|112
|112
|-0,30
|