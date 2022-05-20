***SANKO*** SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***SANKO*** SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2022 - 31.03.2022Mali Tablonun Verildiği OtoriteŞEHİTKAMİL VERGİ DAİRESİMali Tablonun Verilme NedeniGEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİMali Tablonun Verilme Tarihi20/05/2022Açıklamalar01.01.2022-31.03.2022hesap dönemine ilişkin Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesi'ne sunulan Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiş gelir tablomuz ekli pdf dosyasında sunulmaktadırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031416BIST