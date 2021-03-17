***SANKO*** SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
17.03.2021 16:20
***SANKO*** SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş 'nin 17.03.2021 tarihli ve BİAŞ-2-1152 sayılı yazısı ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği uyarınca kamuya açıklanmamış özel bir durum olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir.
Şirketimiz hisse senetleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne istinaden Şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918784
BIST
16:151.567
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -3,62
|Açılış
|: 1.575
|
|Önceki Kapanış
|: 1.570
|
1.589
En Düşük
1.563
16:157,5133
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0281
|Açılış
|: 7,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5000
|
7,5404
En Düşük
7,4818
16:158,9522
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0285
|Açılış
|: 8,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9300
|
8,9773
En Düşük
8,9020
16:15417,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,63
|Açılış
|: 417,54
|
|Önceki Kapanış
|: 416,90
|
420,39
En Düşük
416,29
BIST En Aktif Hisseler16:15
|SEYKM
|37,18
|35.304.481
|% 10,00
|
|EUHOL
|3,63
|20.885.700
|% 10,00
|
|TRILC
|23,56
|159.962.788
|% 9,99
|
|FROTO
|229,20
|531.591.537
|% 9,98
|
|BJKAS
|6,09
|416.600.304
|% 9,93
|
|DAGI
|2,90
|36.799.929
|% -8,52
|
|MERIT
|275,00
|493.965
|% -6,75
|
|ACSEL
|23,40
|11.120.914
|% -6,33
|
|EKIZ
|6,55
|216.462
|% -6,29
|
|DAGHL
|15,20
|1.920.492
|% -5,82
|
|SISE
|7,95
|1.483.076.318
|% 1,79
|
|GARAN
|8,79
|1.133.047.625
|% -0,79
|
|THYAO
|14,61
|1.039.179.353
|% -0,88
|
|KARSN
|4,45
|826.181.893
|% 4,22
|
|KCHOL
|24,24
|794.447.277
|% 3,24
|
|EKGYO
|2,21
|461.370.981
|% -1,78
|
|SISE
|7,95
|1.483.076.318
|% 1,79
|
|KARSN
|4,45
|826.181.893
|% 4,22
|
|YKBNK
|2,71
|400.873.736
|% 0,00
|
|GSRAY
|4,37
|546.889.842
|% 5,56
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5103
|7,5133
|% 0,38
|
|Euro
|8,9465
|8,9522
|% 0,32
|
|Sterlin
|10,4154
|10,4676
|% 0,42
|
|Frank
|8,0688
|8,1174
|% 0,05
|
|Riyal
|1,9973
|2,0074
|% 0,34
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.730
|-2,11
|
|Altın Gr.
|418
|418
|1,12
|
|Cumhuriyet
|2.777
|2.819
|-4,00
|
|Tam
|2.766
|2.836
|-4,89
|
|Yarım
|1.337
|1.372
|-2,37
|
|Çeyrek
|671
|686
|-1,18
|
|Gümüş.Ons
|25,90
|25,92
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|0,01
|
|B. Petrol
|67,36
|67,36
|-1,03
|