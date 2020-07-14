***SANKO*** SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.07.2020 18:03
Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri aşağıdaki kararı almıştır.
Şirketimizin Genel Müdürü Sayın Mehmet Vedat BAŞSİMİTÇİ Yönetim Kurulumuza vermiş olduğu dilekçe ile 14.07.2020 tarihinde emeklilik nedeniyle Genel Müdürlük görevinden istifa ettiğini bildirmiş olup, Sayın Mehmet Vedat BAŞSİMİTÇİ'nin istifasının kabulüne, boşalan Genel Müdürlük görevine 14.07.2020 tarihi itibariyle Sayın Rezzan TOPAL'ın atanmasına, oy birliği ile karar verildi.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859832
BIST
18:05117.741
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -657,57
|Açılış
|: 118.114
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|Önceki Kapanış
|: 118.399
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118.658
En Düşük
117.002
18:056,8683
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0084
|Açılış
|: 6,9160
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|Önceki Kapanış
|: 6,9110
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6,8707
En Düşük
6,8552
18:057,8330
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
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|Açılış
|: 7,8550
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|Önceki Kapanış
|: 7,8150
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En Düşük
7,7736
18:05399,14
En Yüksek
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|: 0,40%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 397,54
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399,53
En Düşük
395,38
BIST En Aktif Hisseler
|PSDTC
|11,77
|9.631.349
|% 10,00
|
|PSDTC
|11,77
|9.631.349
|% 10,00
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|PSDTC
|11,77
|9.631.349
|% 10,00
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|PSDTC
|11,77
|9.631.349
|% 10,00
|
|MEGAP
|5,94
|5.002.718
|% 10,00
|
|VKFYO
|4,60
|2.719.644
|% -9,98
|
|TSPOR
|5,06
|10.334.590
|% -9,96
|
|KERVN
|0,46
|1.410.271
|% -8,00
|
|MAALT
|104,80
|37.515.939
|% -7,83
|
|BJKAS
|2,77
|55.645.234
|% -6,73
|
|EKGYO
|2,34
|2.252.012.688
|% 3,08
|
|TRKCM
|4,64
|1.590.826.560
|% 1,98
|
|SISE
|6,29
|1.452.324.912
|% 0,00
|
|GARAN
|7,88
|926.366.453
|% -1,13
|
|THYAO
|11,80
|864.859.225
|% -1,42
|
|EKGYO
|2,34
|2.252.012.688
|% 3,08
|
|TRKCM
|4,64
|1.590.826.560
|% 1,98
|
|TSKB
|1,27
|419.058.533
|% 0,79
|
|SKBNK
|1,65
|539.868.128
|% 0,00
|
|ODAS
|2,85
|774.914.197
|% -3,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5936
|8,6367
|% 0,10
|
|Frank
|7,2881
|7,3320
|% 0,47
|
|Riyal
|1,8250
|1,8342
|% 0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.808
|5,51
|
|Altın Gr.
|399
|399
|1,45
|
|Cumhuriyet
|2.594
|2.617
|9,60
|
|Tam
|2.673
|2.685
|9,90
|
|Yarım
|1.297
|1.313
|4,80
|
|Çeyrek
|649
|658
|2,40
|
|Gümüş.Ons
|19,16
|19,21
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|4,23
|4,23
|0,02
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|B. Petrol
|43,00
|43,00
|0,28
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