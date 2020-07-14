***SANKO*** SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri aşağıdaki kararı almıştır.Şirketimizin Genel Müdürü Sayın Mehmet Vedat BAŞSİMİTÇİ Yönetim Kurulumuza vermiş olduğu dilekçe ile 14.07.2020 tarihinde emeklilik nedeniyle Genel Müdürlük görevinden istifa ettiğini bildirmiş olup, Sayın Mehmet Vedat BAŞSİMİTÇİ'nin istifasının kabulüne, boşalan Genel Müdürlük görevine 14.07.2020 tarihi itibariyle Sayın Rezzan TOPAL'ın atanmasına, oy birliği ile karar verildi.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859832BIST