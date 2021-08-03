***SANKO*** SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.08.2021 15:49
***SANKO*** SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.05.2012
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından 18.05.2012 tarih 204923 numaralı bildirimimizde Osman Asiltürk'ün kişisel verilerinin yer aldığı tespit edilmiş olup, Kişisel veri içermeyen bildirimimiz ekte pdf olarak sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954418
BIST
16:271.406
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 6,57
|Açılış
|: 1.402
|
|Önceki Kapanış
|: 1.400
|
1.409
En Düşük
1.394
16:278,4161
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,0682
|Açılış
|: 8,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3500
|
8,4196
En Düşük
8,2921
16:2710,0081
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,0850
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9000
|
10,0232
En Düşük
9,8542
16:27490,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 3,50
|Açılış
|: 490,23
|
|Önceki Kapanış
|: 486,73
|
490,64
En Düşük
482,54
BIST En Aktif Hisseler16:25
|IDGYO
|3,63
|11.683.693
|% 10,00
|
|KTSKR
|26,64
|36.085.687
|% 9,99
|
|ORMA
|31,48
|489.333
|% 9,99
|
|AGYO
|3,21
|34.482.733
|% 9,93
|
|DAGI
|2,68
|23.331.826
|% 9,84
|
|FADE
|12,51
|25.738.452
|% -10,00
|
|METUR
|5,53
|195.032.756
|% -9,93
|
|CEOEM
|8,68
|41.297.624
|% -5,65
|
|SNKRN
|24,00
|552.389
|% -5,59
|
|MEGAP
|6,22
|31.223.363
|% -5,47
|
|GARAN
|8,70
|1.186.196.396
|% 1,75
|
|EREGL
|20,02
|808.404.359
|% 1,62
|
|SISE
|7,78
|769.619.530
|% 0,78
|
|YKBNK
|2,45
|649.016.552
|% 1,24
|
|ASELS
|16,13
|503.850.225
|% 0,56
|
|YKBNK
|2,45
|649.016.552
|% 1,24
|
|GARAN
|8,70
|1.186.196.396
|% 1,75
|
|ODAS
|1,32
|139.932.378
|% 0,76
|
|EKGYO
|1,81
|189.709.647
|% 0,00
|
|KARSN
|4,08
|426.323.400
|% -0,97
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4126
|8,4180
|% 0,84
|
|Euro
|9,9884
|9,9963
|% 0,74
|
|Sterlin
|11,6671
|11,7256
|% 0,95
|
|Frank
|9,2702
|9,3260
|% 0,93
|
|Riyal
|2,2359
|2,2471
|% 0,75
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.812
|-1,93
|
|Altın Gr.
|490
|490
|3,22
|
|Cumhuriyet
|3.248
|3.298
|26,00
|
|Tam
|3.232
|3.313
|21,72
|
|Yarım
|1.562
|1.603
|10,51
|
|Çeyrek
|783
|801
|5,26
|
|Gümüş.Ons
|25,52
|25,55
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,88
|6,89
|0,06
|
|B. Petrol
|71,11
|71,11
|-1,78
|
Seans Raporu
16:25
daha fazla
-
16:39XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 38 artarak (% 0.44 ) 1, 241
-
16:39
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AGYO, DAGHL, KTSKR, IDGYO, DAGI, ORMA
-
16:39
DAGHL, PEGYO, AGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:39
ARSAN, BMSCH, MANAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:39
Bu seansda işlem gören 215 hisse senedinden 93 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 110 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 12 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem