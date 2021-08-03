***SANKO*** SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SANKO*** SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi18.05.2012Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz tarafından 18.05.2012 tarih 204923 numaralı bildirimimizde Osman Asiltürk'ün kişisel verilerinin yer aldığı tespit edilmiş olup, Kişisel veri içermeyen bildirimimiz ekte pdf olarak sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954418BIST