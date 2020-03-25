***SANKO*** SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SANKO*** SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin Sermaye Piyasası Kuruluna Yapılan Başvuru Hakk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 19.03.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 0Mevcut Sermaye (TL) 100.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 105.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TRESNKP00019 8.695.652,88 434.782,644 5,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESNKP00019 NâmaB Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 91.304.347,12 4.565.217,356 5,00000 B Grubu B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 100.000.000 5.000.000,000 5,00000İç Kaynakların Detayı :Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkları (TL) 5.000.000Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 25.03.2020Ek AçıklamalarŞirket Esas Sözleşmesindeki "Sermaye ve Pay Senetlerinin Nev'i" ile ilgili 6. Maddesinde 100.000.000,00.-TL. (Yüzmilyon Türk Lirası) olan şirket sermayesinin, Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farklarından karşılanmak suretiyle 105.000.000,00.-TL. (Yüzbeşmilyon Türk Lirası)'na çıkarılmasını teminen Esas Sözleşmenin 6. maddesinin değiştirilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na 25.03.2020 tarihinde başvurulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832189BIST