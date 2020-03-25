***SANKO*** SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
25.03.2020 18:23
***SANKO*** SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin Sermaye Piyasası Kuruluna Yapılan Başvuru Hakk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 19.03.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 0
Mevcut Sermaye (TL) 100.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 105.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESNKP00019 8.695.652,88 434.782,644 5,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESNKP00019 Nâma
B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 91.304.347,12 4.565.217,356 5,00000 B Grubu B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 100.000.000 5.000.000,000 5,00000
İç Kaynakların Detayı :
Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkları (TL) 5.000.000
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 25.03.2020
Ek Açıklamalar
Şirket Esas Sözleşmesindeki "Sermaye ve Pay Senetlerinin Nev'i" ile ilgili 6. Maddesinde 100.000.000,00.-TL. (Yüzmilyon Türk Lirası) olan şirket sermayesinin, Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farklarından karşılanmak suretiyle 105.000.000,00.-TL. (Yüzbeşmilyon Türk Lirası)'na çıkarılmasını teminen Esas Sözleşmenin 6. maddesinin değiştirilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na 25.03.2020 tarihinde başvurulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832189
BIST