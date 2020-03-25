GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***SANKO*** SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

25.03.2020 18:23
GÜNCEL HABERLER



***SANKO*** SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin Sermaye Piyasası Kuruluna Yapılan Başvuru Hakk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 19.03.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 0
Mevcut Sermaye (TL) 100.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 105.000.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESNKP00019 8.695.652,88 434.782,644 5,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESNKP00019 Nâma
B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 91.304.347,12 4.565.217,356 5,00000 B Grubu B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 100.000.000 5.000.000,000 5,00000

İç Kaynakların Detayı :
Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkları (TL) 5.000.000


Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 25.03.2020

Ek Açıklamalar
Şirket Esas Sözleşmesindeki "Sermaye ve Pay Senetlerinin Nev'i" ile ilgili 6. Maddesinde 100.000.000,00.-TL. (Yüzmilyon Türk Lirası) olan şirket sermayesinin, Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farklarından karşılanmak suretiyle 105.000.000,00.-TL. (Yüzbeşmilyon Türk Lirası)'na çıkarılmasını teminen Esas Sözleşmenin 6. maddesinin değiştirilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na 25.03.2020 tarihinde başvurulmuştur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832189


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:0589.063
Değişim :  -0,25% |  -223,19
Açılış :  90.519  
Önceki Kapanış :  89.286  
En Yüksek
91.959 En Düşük
88.123
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GLRYH 2,42 9.513.416 % 10,00  
RYSAS 5,28 78.474.098 % 10,00  
NATEN 12,87 49.796.199 % 10,00  
RHEAG 1,43 1.129.700 % 10,00  
EGCEY 0,44 239.389 % 10,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,5875 7,6256 % 0,89  
Frank 6,5442 6,5837 % 0,54  
Riyal 1,7057 1,7142 % 0,18  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.611 1.612 -9,89  
Altın Gr. 333 333 -2,80  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 14,35 14,39 0,10  
Gümüş Gr. 2,96 2,97 0,02  
B. Petrol 27,49 27,49 0,34  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru