***SANKO*** SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
21.08.2020 18:53
***SANKO*** SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımı SPK Onayı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Bedelsiz Sermaye Artırımı SPK Onayı Hakkında
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 19.03.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 0
Mevcut Sermaye (TL) 100.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 105.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESNKP00019 8.695.652,88 434.782,644 5,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESNKP00019 Nâma
B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 91.304.347,12 4.565.217,356 5,00000 B Grubu B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 100.000.000 5.000.000,000 5,00000
İç Kaynakların Detayı :
Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkları (TL) 5.000.000
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 25.03.2020
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 20.08.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 14.07.2020
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadili Konusu Görüşüldü mü ? Kabul edildi mi ? Kabul edildi
SPK Başvuru Tarihi 25.03.2020
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 20.08.2020
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 100.000.000.-TL.olan sermayesinin 5.000.000.-TL.bedelsiz artırılarak tamamı Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklarından karşılanmak üzere 105.000.000.-TL'sına çıkarılması ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.08.2020 tarih ve 52/1041 sayılı kararı ile onaylanmıştır.İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SANKO İHRAÇ BELGESİ.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870732
BIST