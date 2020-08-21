***SANKO*** SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SANKO*** SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımı SPK Onayı HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Bedelsiz Sermaye Artırımı SPK Onayı HakkındaYönetim Kurulu Karar Tarihi 19.03.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 0Mevcut Sermaye (TL) 100.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 105.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TRESNKP00019 8.695.652,88 434.782,644 5,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESNKP00019 NâmaB Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 91.304.347,12 4.565.217,356 5,00000 B Grubu B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 100.000.000 5.000.000,000 5,00000İç Kaynakların Detayı :Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkları (TL) 5.000.000Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 25.03.2020Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 20.08.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 14.07.2020Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadili Konusu Görüşüldü mü ? Kabul edildi mi ? Kabul edildiSPK Başvuru Tarihi 25.03.2020SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 20.08.2020Ek AçıklamalarŞirketimizin 100.000.000.-TL.olan sermayesinin 5.000.000.-TL.bedelsiz artırılarak tamamı Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklarından karşılanmak üzere 105.000.000.-TL'sına çıkarılması ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.08.2020 tarih ve 52/1041 sayılı kararı ile onaylanmıştır.İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.Eklenen DökümanlarEK: 1 SANKO İHRAÇ BELGESİ.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870732BIST