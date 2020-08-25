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***SANKO*** SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

25.08.2020 16:52
GÜNCEL HABERLER



***SANKO*** SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımı Pay Dağıtım Tarihi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 19.03.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 0
Mevcut Sermaye (TL) 100.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 105.000.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESNKP00019 8.695.652,88 434.782,644 5,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESNKP00019 Nâma
B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 91.304.347,12 4.565.217,356 5,00000 B Grubu B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 100.000.000 5.000.000,000 5,00000

Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 27.08.2020

İç Kaynakların Detayı :
Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkları (TL) 5.000.000


Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 25.03.2020
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 20.08.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 14.07.2020
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadili Konusu Görüşüldü mü ? Kabul edildi mi ? Kabul edildi
SPK Başvuru Tarihi 25.03.2020
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 20.08.2020
Ödeme Tarihi 31.08.2020 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 28.08.2020 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Sermaye Tescil Tarihi 24.08.2020

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 100.000.000.-TL.olan sermayesinin 5.000.000.-TL.bedelsiz artırılarak tamamı Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklarından karşılanmak üzere 105.000.000.-TL'sına çıkarılması Gaziantep Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 24.08.2020 tarihinde tescil edilmiş olup,bedelsiz payların ortaklarımıza dağıtım işlemine 27.08.2020 tarihinde başlanacaktır..

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SANKO İHRAÇ BELGESİ.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871085


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