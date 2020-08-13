***SANKO*** SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
13.08.2020 17:56
***SANKO*** SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
GÜRKAN TURAL Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici 11.05.2018 Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil
MUSTAFA GÖKHAN GÜNBULUT Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 21.06.2013 Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi / Riskin Erken Saptanması Komitesi
HATİCE SOYDAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 30.04.2014 Finansman Müdürü Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil
SERDAR ERPAMUKÇU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 14.07.2020 Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil
SEFER ANLAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Denetimden Sorumlu Komite / Riskin Erken Saptanması Komitesi
OSMAN ASİLTÜRK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist Bağımsız Üye Kurumsal Yönetim Komitesi / Denetimden Sorumlu Komite
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868717
BIST
17:441.105
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|Değişim
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En Düşük
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|: 452,05
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459,75
En Düşük
450,88
BIST En Aktif Hisseler17:44
|TSPOR
|4,18
|312.561.647
|% 10,00
|
|MSGYO
|4,18
|39.635.427
|% 10,00
|
|GLBMD
|4,95
|4.131.217
|% 10,00
|
|KENT
|2.081,80
|8.287.886
|% 10,00
|
|AYCES
|47,30
|383.272
|% 10,00
|
|KLGYO
|9,31
|40.748.589
|% -9,96
|
|BURVA
|61,00
|2.888.594
|% -9,96
|
|POLTK
|166,90
|248.944
|% -9,93
|
|GLRYH
|14,76
|168.283.495
|% -9,84
|
|RTALB
|43,12
|693.371.340
|% -9,60
|
|ASELS
|17,67
|1.092.502.498
|% -0,45
|
|TUPRS
|78,75
|1.012.687.657
|% 1,29
|
|GUSGR
|6,04
|973.370.539
|% -0,82
|
|THYAO
|11,23
|962.396.928
|% -1,66
|
|EKGYO
|2,00
|947.404.883
|% -1,96
|
|EKGYO
|2,00
|947.404.883
|% -1,96
|
|KARSN
|3,27
|876.992.368
|% 6,86
|
|KRDMD
|2,85
|745.245.025
|% -5,63
|
|SKBNK
|1,52
|373.159.146
|% 0,66
|
|ODAS
|2,48
|437.927.916
|% -1,98
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3206
|7,3305
|% -0,04
|
|Euro
|8,6695
|8,6854
|% 0,50
|
|Sterlin
|9,5555
|9,6034
|% 0,29
|
|Frank
|8,0157
|8,0640
|% 0,09
|
|Riyal
|1,9457
|1,9554
|% -0,20
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.948
|1.948
|32,04
|
|Altın Gr.
|457
|457
|4,91
|
|Cumhuriyet
|3.045
|3.091
|18,00
|
|Tam
|3.030
|3.108
|13,44
|
|Yarım
|1.465
|1.503
|6,50
|
|Çeyrek
|735
|752
|3,25
|
|Gümüş.Ons
|26,76
|26,80
|1,28
|
|Gümüş Gr.
|6,27
|6,28
|0,25
|
|B. Petrol
|45,31
|45,31
|-0,12
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