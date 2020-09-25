***SANKO*** SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
25.09.2020 15:06
***SANKO*** SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
GÜRKAN TURAL Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici 11.05.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil
MUSTAFA GÖKHAN GÜNBULUT Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 21.06.2013 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi / Riskin Erken Saptanması Komitesi
HATİCE SOYDAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 30.04.2014 İcrada Görevli Finansman Müdürü Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil
SERDAR ERPAMUKÇU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 14.07.2020 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil
SEFER ANLAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 18.05.2012 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite / Riskin Erken Saptanması Komitesi
OSMAN ASİLTÜRK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 16.05.2017 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi / Denetimden Sorumlu Komite
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876696
BIST
16:221.130
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 10,27
|Açılış
|: 1.129
|
|Önceki Kapanış
|: 1.120
|
1.135
En Düşük
1.124
16:227,6398
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0144
|Açılış
|: 7,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6850
|
7,6870
En Düşük
7,5122
16:228,8904
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0128
|Açılış
|: 8,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9100
|
8,9420
En Düşük
8,7728
16:22455,52
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -2,44
|Açılış
|: 455,52
|
|Önceki Kapanış
|: 457,96
|
459,37
En Düşük
452,15
BIST En Aktif Hisseler16:20
|MRSHL
|380,60
|29.388.441
|% 10,00
|
|MERKO
|9,02
|48.623.914
|% 10,00
|
|VANGD
|4,73
|4.193.627
|% 10,00
|
|TKURU
|777,70
|3.757.846
|% 10,00
|
|YBTAS
|18.813,30
|753.106
|% 10,00
|
|AYCES
|102,10
|39.618.444
|% -9,96
|
|ARMDA
|66,00
|33.811.610
|% -9,96
|
|MMCAS
|7,62
|1.191.128
|% -9,93
|
|BEYAZ
|8,37
|10.079.112
|% -9,90
|
|OYLUM
|5,47
|152.887.372
|% -9,88
|
|GARAN
|7,20
|2.796.504.714
|% 2,71
|
|SISE
|7,06
|1.561.547.810
|% 3,37
|
|ASELS
|17,36
|991.846.601
|% 2,30
|
|AKBNK
|5,13
|622.642.940
|% 1,79
|
|KRDMD
|3,31
|608.890.801
|% 0,91
|
|GARAN
|7,20
|2.796.504.714
|% 2,71
|
|SISE
|7,06
|1.561.547.810
|% 3,37
|
|HURGZ
|1,99
|459.089.697
|% -9,55
|
|EKGYO
|1,76
|330.053.267
|% 1,15
|
|KRDMD
|3,31
|608.890.801
|% 0,91
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6302
|7,6377
|% 0,16
|
|Euro
|8,8784
|8,8967
|% -0,07
|
|Sterlin
|9,6672
|9,7157
|% -0,21
|
|Frank
|8,1746
|8,2239
|% -0,24
|
|Riyal
|2,0258
|2,0360
|% -0,05
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.860
|-7,70
|
|Altın Gr.
|456
|456
|-1,77
|
|Cumhuriyet
|3.050
|3.096
|6,00
|
|Tam
|3.026
|3.103
|-0,39
|
|Yarım
|1.463
|1.501
|-0,19
|
|Çeyrek
|734
|750
|-0,10
|
|Gümüş.Ons
|22,81
|22,85
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|5,58
|5,59
|-0,09
|
|B. Petrol
|41,65
|41,65
|-0,29
|
Seans Raporu
16:20
daha fazla
-
16:35XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 7 artarak (% 1.09 ) 1, 270
-
16:35
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi GARAN, SISE, HURGZ
-
16:35XU100
Endeks 1, 130 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 95 üstünde . İşlem hacmi 15, 968.00 milyon TL de
-
16:35YESIL
Yüzde 6.65 oranında artışla 23.40 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 640, 500 adet işlem
-
16:34ATEKS
Yüzde 9.96 oranında artışla 19.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 548, 620 adet işlem