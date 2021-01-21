***SANKO*** SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
21.01.2021 18:19
***SANKO*** SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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21.01.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu, Sayın Gürkan TURAL Başkanlığında toplanıp aşağıdaki kararı almıştır.
1)Şirketimizin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Sefer ANLAŞ'ın vefatı nedeniyle boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Sayın Kürşat GÖNCÜ'nün seçilmesine ve ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına,
2) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Sefer ANLAŞ'ın bulunduğu Komite Üyeliklerine Sayın Kürşat GÖNCÜ'nün seçilmesine ve Komite Üyelerinin aşağıda şekilde olmasına, oy birliği ile karar verildi.
Denetimden Sorumlu Komite Üyeleri Osman ASİLTÜRK
Kürşat GÖNCÜ
Riskin Erken Saptanması Komite Üyeleri Kürşat GÖNCÜ
Mustafa Gökhan GÜNBULUT
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903737
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|TSKB
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|KARSN
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
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|7,3716
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|Euro
|8,9541
|8,9647
|% -0,23
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|Sterlin
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|10,1212
|% -0,23
|
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|8,2704
|8,3203
|% -0,36
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|1,9674
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.864
|1.864
|-5,86
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|Altın Gr.
|441
|442
|-4,20
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|Cumhuriyet
|2.930
|2.975
|-9,00
|
|Tam
|2.917
|2.992
|-15,04
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|Yarım
|1.410
|1.447
|-7,27
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|Çeyrek
|707
|724
|-3,64
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|Gümüş.Ons
|25,75
|25,78
|-0,07
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|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|-0,07
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|B. Petrol
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|55,95
|-0,13
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