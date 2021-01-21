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***SANKO*** SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

21.01.2021 18:19



***SANKO*** SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri

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Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.01.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

           Şirketimiz Yönetim Kurulu, Sayın Gürkan TURAL Başkanlığında toplanıp aşağıdaki kararı almıştır.
1)Şirketimizin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Sefer ANLAŞ'ın vefatı nedeniyle boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Sayın Kürşat GÖNCÜ'nün seçilmesine ve ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına,
 
2) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Sefer ANLAŞ'ın bulunduğu Komite Üyeliklerine Sayın Kürşat GÖNCÜ'nün seçilmesine ve Komite Üyelerinin aşağıda şekilde olmasına, oy birliği ile karar verildi.
 
Denetimden Sorumlu Komite Üyeleri Osman ASİLTÜRK
                                                              Kürşat GÖNCÜ 
Riskin Erken Saptanması Komite Üyeleri Kürşat GÖNCÜ
                                                                    Mustafa Gökhan GÜNBULUT





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903737


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