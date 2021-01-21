***SANKO*** SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***SANKO*** SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21.01.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu, Sayın Gürkan TURAL Başkanlığında toplanıp aşağıdaki kararı almıştır.1)Şirketimizin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Sefer ANLAŞ'ın vefatı nedeniyle boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Sayın Kürşat GÖNCÜ'nün seçilmesine ve ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına,2) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Sefer ANLAŞ'ın bulunduğu Komite Üyeliklerine Sayın Kürşat GÖNCÜ'nün seçilmesine ve Komite Üyelerinin aşağıda şekilde olmasına, oy birliği ile karar verildi.Denetimden Sorumlu Komite Üyeleri Osman ASİLTÜRKKürşat GÖNCÜRiskin Erken Saptanması Komite Üyeleri Kürşat GÖNCÜMustafa Gökhan GÜNBULUThttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903737BIST