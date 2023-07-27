***SANKO* *VERTU* *GWIND*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
27.07.2023 17:02
***SANKO******VERTU******GWIND*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler GWIND, SANKO, VERTU
28.07.2023 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Kar Payı Ödemesi
Pay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) Açıklama
SANKO PAZARLAMA SANKO 1 0,9
VERUSATURK GIRISIM VERTU 0,15 0,15
Sermaye Artırımı/Azaltımı
Pay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği Açıklama
GALATA WIND ENERJI GWIND 0,97393 Kaydi Pay
Ek Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175843
BIST