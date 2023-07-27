***SANKO* *VERTU* *GWIND*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***SANKO******VERTU******GWIND*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler GWIND, SANKO, VERTU28.07.2023 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaSANKO PAZARLAMA SANKO 1 0,9VERUSATURK GIRISIM VERTU 0,15 0,15Sermaye Artırımı/AzaltımıPay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği AçıklamaGALATA WIND ENERJI GWIND 0,97393 Kaydi PayEk Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175843BIST