***SARKY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.03.2020 13:20
***SARKY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SARKY]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SARKY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831983
BIST
15:0389.045
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -241,31
|Açılış
|: 90.519
|
|Önceki Kapanış
|: 89.286
|
91.959
En Düşük
88.123
15:036,4483
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0261
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,4969
En Düşük
6,3790
15:036,9696
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0396
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,0149
En Düşük
6,8970
15:03333,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -2,15
|Açılış
|: 333,83
|
|Önceki Kapanış
|: 335,99
|
341,49
En Düşük
328,77
BIST En Aktif Hisseler
|ESCOM
|1,76
|1.151.350
|% 10,00
|
|GLRYH
|2,42
|9.467.445
|% 10,00
|
|RHEAG
|1,43
|1.091.655
|% 10,00
|
|EGCEY
|0,44
|139.626
|% 10,00
|
|EGCYH
|0,22
|120.149
|% 10,00
|
|QNBFL
|143,20
|12.293.078
|% -9,99
|
|HALKS
|2,20
|140.919
|% -9,09
|
|EPLAS
|9,47
|66.299
|% -7,16
|
|IHGZT
|3,25
|439.717
|% -7,14
|
|POLTK
|58,00
|11.774
|% -6,15
|
|THYAO
|8,68
|960.871.086
|% 4,70
|
|ASELS
|23,22
|936.316.904
|% 1,66
|
|GARAN
|7,63
|911.613.150
|% 0,66
|
|ISFIN
|2,92
|287.008.712
|% -1,35
|
|YKBNK
|1,88
|268.104.099
|% -1,05
|
|YKBNK
|1,88
|268.104.099
|% -1,05
|
|ODAS
|1,25
|159.067.034
|% -1,57
|
|GARAN
|7,63
|911.613.150
|% 0,66
|
|THYAO
|8,68
|960.871.086
|% 4,70
|
|KRDMD
|1,94
|191.051.410
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6287
|7,6670
|% 1,43
|
|Frank
|6,5436
|6,5830
|% 0,53
|
|Riyal
|1,7095
|1,7181
|% 0,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.605
|1.613
|-11,84
|
|Altın Gr.
|334
|334
|-1,74
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|13,99
|14,05
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|2,95
|2,96
|0,01
|
|B. Petrol
|26,40
|26,40
|-0,75
|