***SARKY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.08.2021 12:10
***SARKY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SARKY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955311
BIST
14:101.433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,43
|Açılış
|: 1.434
|
|Önceki Kapanış
|: 1.432
|
1.438
En Düşük
1.429
14:108,5842
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0643
|Açılış
|: 8,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5300
|
8,6109
En Düşük
8,5140
14:1010,1412
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0343
|Açılış
|: 10,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0900
|
10,1870
En Düşük
10,0744
14:10496,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 2,08
|Açılış
|: 496,26
|
|Önceki Kapanış
|: 494,19
|
497,76
En Düşük
493,02
BIST En Aktif Hisseler14:10
|KTSKR
|35,44
|49.011.636
|% 9,99
|
|GENIL
|13,00
|768.985.582
|% 9,98
|
|SNKRN
|23,16
|762.053
|% 9,97
|
|PENTA
|48,78
|7.333.539
|% 9,96
|
|VBTYZ
|22,98
|141.271.008
|% 9,95
|
|EDIP
|4,43
|14.283.529
|% -9,96
|
|AGYO
|2,87
|12.505.100
|% -9,75
|
|ISGSY
|10,75
|85.555.869
|% -8,35
|
|KRONT
|51,50
|96.510.581
|% -6,62
|
|KRSTL
|1,86
|11.156.174
|% -6,53
|
|GARAN
|9,32
|1.136.774.992
|% 0,65
|
|GENIL
|13,00
|768.985.582
|% 9,98
|
|SISE
|8,01
|551.032.374
|% 1,78
|
|SASA
|30,06
|525.087.627
|% 1,35
|
|THYAO
|12,82
|505.418.056
|% 0,47
|
|GARAN
|9,32
|1.136.774.992
|% 0,65
|
|EKGYO
|1,82
|179.811.513
|% 0,55
|
|IZMDC
|2,86
|277.236.713
|% -4,35
|
|SISE
|8,01
|551.032.374
|% 1,78
|
|YKBNK
|2,48
|172.156.960
|% -0,40
|
|14:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5820
|8,5842
|% 0,75
|
|Euro
|10,1360
|10,1412
|% 0,34
|
|Sterlin
|11,9134
|11,9732
|% 0,70
|
|Frank
|9,4195
|9,4763
|% 0,67
|
|Riyal
|2,2836
|2,2951
|% 0,83
|
|14:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.798
|-6,98
|
|Altın Gr.
|496
|496
|1,96
|
|Cumhuriyet
|3.282
|3.332
|4,00
|
|Tam
|3.268
|3.350
|-0,01
|
|Yarım
|1.579
|1.621
|0,00
|
|Çeyrek
|792
|810
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|25,01
|25,04
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,90
|6,91
|0,01
|
|B. Petrol
|72,16
|72,16
|0,87
|
Seans Raporu
14:10
daha fazla
-
14:22XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 68 kaybederek (% -0.04 ) 1, 539
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14:22
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, GARAN, GUSGR
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14:22
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, GENIL, TRKCM
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14:22XU100
Endeks 1, 432 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 01 üstünde . İşlem hacmi 8, 080.00 milyon TL de
-
14:22GENIL
Yüzde 9.98 oranında artışla 13.00 lira fiyatla işlem gören hissede 59, 416, 127 adet işlem