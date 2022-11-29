***SARKY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.11.2022 10:34
***SARKY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SARKY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082792
BIST
15:004.926
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 2,56
|Açılış
|: 4.943
|
|Önceki Kapanış
|: 4.923
|
4.949
En Düşük
4.817
15:0018,6402
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0143
|Açılış
|: 18,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6600
|
18,6908
En Düşük
18,5952
15:0019,3461
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0877
|Açılış
|: 19,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4700
|
19,4087
En Düşük
19,2462
15:001.052,86
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 10,59
|Açılış
|: 1.052,86
|
|Önceki Kapanış
|: 1.042,27
|
1.054,19
En Düşük
1.041,65
BIST En Aktif Hisseler15:00
|AKSGY
|6,38
|156.149.950
|% 10,00
|
|PKENT
|180,40
|72.432.343
|% 10,00
|
|BFREN
|3.800,10
|96.799.284
|% 10,00
|
|KSTUR
|304,80
|1.217.609
|% 10,00
|
|SNICA
|29,32
|714.285.067
|% 9,98
|
|BAYRK
|9,71
|54.523.221
|% -8,05
|
|KLNMA
|17,20
|1.985.796
|% -8,02
|
|KERVN
|1,16
|302.387
|% -7,94
|
|SEGYO
|3,26
|277.173.865
|% -7,39
|
|PRDGS
|16,21
|87.803.536
|% -6,84
|
|THYAO
|116,50
|7.570.268.463
|% 1,22
|
|SISE
|38,74
|5.668.172.856
|% -3,92
|
|KRDMD
|14,78
|3.276.600.279
|% 3,28
|
|YKBNK
|11,90
|3.138.727.765
|% 0,00
|
|EKGYO
|7,21
|3.026.049.445
|% 4,19
|
|EKGYO
|7,21
|3.026.049.445
|% 4,19
|
|SKBNK
|2,72
|804.111.962
|% -0,37
|
|YKBNK
|11,90
|3.138.727.765
|% 0,00
|
|KRDMD
|14,78
|3.276.600.279
|% 3,28
|
|ISCTR
|10,27
|2.242.352.143
|% -0,58
|
|15:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6320
|18,6402
|% 0,08
|
|Euro
|19,3397
|19,3461
|% 0,46
|
|Sterlin
|22,3405
|22,4525
|% 0,69
|
|Frank
|19,5462
|19,6640
|% 0,04
|
|Riyal
|4,9432
|4,9680
|% 0,02
|
|15:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.756
|15,56
|
|Altın Gr.
|1.052
|1.053
|10,23
|
|Cumhuriyet
|7.004
|7.110
|16,00
|
|Tam
|7.034
|7.094
|58,00
|
|Yarım
|3.411
|3.468
|28,00
|
|Çeyrek
|1.700
|1.733
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|21,33
|21,36
|0,41
|
|Gümüş Gr.
|12,79
|12,80
|0,25
|
|B. Petrol
|86,27
|86,27
|2,38
|