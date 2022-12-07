***SARKY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.12.2022 17:09
***SARKY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SARKY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1085339
BIST
16:544.905
En Yüksek
|Değişim
|: -1,91%
|| -95,26
|Açılış
|: 5.002
|
|Önceki Kapanış
|: 5.000
|
5.015
En Düşük
4.882
16:5418,6407
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0059
|Açılış
|: 18,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7450
|
18,6568
En Düşük
18,6020
16:5419,6521
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,1398
|Açılış
|: 19,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7000
|
19,6660
En Düşük
19,4674
16:541.065,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 4,22
|Açılış
|: 1.065,61
|
|Önceki Kapanış
|: 1.061,39
|
1.066,13
En Düşük
1.059,41
BIST En Aktif Hisseler16:54
|YESIL
|4,40
|61.194.969
|% 10,00
|
|GLCVY
|38,32
|191.931.950
|% 9,99
|
|BARMA
|134,30
|542.413.754
|% 9,99
|
|EMNIS
|71,65
|18.047.919
|% 9,98
|
|KRDMA
|15,78
|608.791.387
|% 9,97
|
|VBTYZ
|67,50
|41.572.028
|% -10,00
|
|UZERB
|119,70
|1.880.696
|% -10,00
|
|EUREN
|15,32
|823.686.732
|% -8,51
|
|HEDEF
|21,46
|30.404.780
|% -8,29
|
|DIRIT
|4,20
|969.725
|% -8,10
|
|KRDMD
|17,59
|12.510.591.026
|% -0,62
|
|THYAO
|137,00
|7.532.202.370
|% 1,03
|
|ASELS
|50,60
|5.337.979.030
|% 3,18
|
|PETKM
|18,03
|4.602.157.570
|% 0,17
|
|EREGL
|41,66
|3.693.129.479
|% -2,16
|
|KRDMD
|17,59
|12.510.591.026
|% -0,62
|
|EKGYO
|7,14
|2.226.298.016
|% -1,38
|
|PETKM
|18,03
|4.602.157.570
|% 0,17
|
|ADESE
|1,98
|471.599.167
|% 8,20
|
|ISCTR
|10,20
|2.094.445.120
|% -0,10
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6365
|18,6407
|% 0,03
|
|Euro
|19,6444
|19,6521
|% 0,72
|
|Sterlin
|22,6696
|22,7833
|% 0,55
|
|Frank
|19,7823
|19,9015
|% 0,41
|
|Riyal
|4,9419
|4,9666
|% 0,02
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|6,15
|
|Altın Gr.
|1.066
|1.066
|4,32
|
|Cumhuriyet
|7.145
|7.253
|10,00
|
|Tam
|7.183
|7.235
|35,00
|
|Yarım
|3.479
|3.537
|17,00
|
|Çeyrek
|1.745
|1.768
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|22,39
|22,42
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|13,46
|13,48
|0,17
|
|B. Petrol
|80,19
|80,19
|0,84
|
Seans Raporu
16:54
daha fazla
-
17:09MERKO
Yüzde -5.64 oranında düşüşle 8.54 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 001, 358 adet işlem
-
17:08HATEK
Yüzde -5.16 oranında düşüşle 12.51 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 054, 617 adet işlem
-
17:07XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -86, 78 kaybederek (% -1.62 ) 5, 280
-
17:07XU100
Endeks 4, 917 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 67 altında . İşlem hacmi 83, 651.00 milyon TL de
-
17:06KONKA
Yüzde -4.67 oranında düşüşle 63.35 lira fiyatla işlem gören hissede 411, 322 adet işlem