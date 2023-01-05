***SARKY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.01.2023 11:19
***SARKY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SARKY]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SARKY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1093922
BIST
14:415.401
En Yüksek
|Değişim
|: -2,22%
|| -122,64
|Açılış
|: 5.556
|
|Önceki Kapanış
|: 5.523
|
5.567
En Düşük
5.270
14:4118,7671
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0247
|Açılış
|: 18,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,8050
En Düşük
18,7265
14:4119,9455
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0535
|Açılış
|: 20,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
20,0451
En Düşük
19,8711
14:411.114,75
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -3,13
|Açılış
|: 1.114,75
|
|Önceki Kapanış
|: 1.117,88
|
1.120,71
En Düşük
1.112,24
BIST En Aktif Hisseler14:41
|DOGUB
|11,00
|51.842.981
|% 10,00
|
|BFREN
|5.753,80
|191.092.428
|% 10,00
|
|SNKRN
|27,96
|4.604.611
|% 9,82
|
|EUKYO
|4,80
|4.164.615
|% 9,09
|
|ARMDA
|197,60
|15.254.081
|% 8,99
|
|ULUSE
|202,50
|25.844.521
|% -10,00
|
|GLRYH
|10,82
|127.575.604
|% -9,98
|
|UMPAS
|5,81
|809.666
|% -9,92
|
|MARTI
|5,48
|11.313.745
|% -9,87
|
|BRKVY
|26,30
|31.558.282
|% -9,62
|
|EREGL
|42,84
|15.578.736.382
|% -0,19
|
|THYAO
|143,40
|8.593.406.010
|% -0,76
|
|KRDMD
|19,22
|5.757.731.611
|% -2,88
|
|ASELS
|63,70
|4.409.583.867
|% -2,23
|
|AKBNK
|19,40
|3.121.094.333
|% -1,27
|
|EREGL
|42,84
|15.578.736.382
|% -0,19
|
|EKGYO
|9,13
|3.064.932.549
|% -3,08
|
|KRDMD
|19,22
|5.757.731.611
|% -2,88
|
|YKBNK
|11,35
|2.238.838.613
|% -2,49
|
|AKBNK
|19,40
|3.121.094.333
|% -1,27
|
|14:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7606
|18,7671
|% 0,13
|
|Euro
|19,9269
|19,9455
|% 0,27
|
|Sterlin
|22,4804
|22,5931
|% -0,24
|
|Frank
|20,1498
|20,2712
|% 0,39
|
|Riyal
|4,9776
|5,0026
|% 0,17
|
|14:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.848
|-7,37
|
|Altın Gr.
|1.116
|1.116
|-1,56
|
|Cumhuriyet
|7.522
|7.636
|-8,00
|
|Tam
|7.561
|7.618
|-8,00
|
|Yarım
|3.661
|3.724
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.836
|1.862
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,48
|23,52
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|14,20
|14,23
|-0,11
|
|B. Petrol
|79,55
|79,55
|1,71
|
Seans Raporu
14:41
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14:56ULUFA
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14:55GWIND
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Endeks 5, 417 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 92 altında . İşlem hacmi 90, 440.00 milyon TL de
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14:53EDATA
Yüzde -6.37 oranında düşüşle 22.62 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 118, 957 adet işlem