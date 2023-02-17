***SARKY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.02.2023 12:01
***SARKY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SARKY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114755
BIST
12:295.038
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 29,01
|Açılış
|: 4.938
|
|Önceki Kapanış
|: 5.009
|
5.082
En Düşük
4.897
12:2918,8676
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0203
|Açılış
|: 19,0970
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1170
|
18,9660
En Düşük
18,8256
12:2920,0932
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0558
|Açılış
|: 20,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4100
|
20,3206
En Düşük
20,0272
12:291.105,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -7,93
|Açılış
|: 1.105,13
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,07
|
1.116,96
En Düşük
1.103,07
BIST En Aktif Hisseler12:29
|PNLSN
|39,50
|51.393.125
|% 9,97
|
|OYAKC
|33,14
|1.057.154.907
|% 9,95
|
|MARKA
|4,12
|3.173.731
|% 9,87
|
|BMSCH
|18,16
|55.677.920
|% 6,82
|
|SNICA
|27,10
|55.490.931
|% 6,27
|
|LIDER
|97,20
|19.916.825
|% -10,00
|
|BVSAN
|40,84
|757.160.841
|% -9,96
|
|MACKO
|53,45
|126.642.384
|% -9,94
|
|UMPAS
|3,85
|51.205
|% -7,89
|
|ONCSM
|77,95
|20.486.595
|% -7,86
|
|TUPRS
|627,50
|2.173.044.671
|% -0,46
|
|THYAO
|142,10
|2.092.691.412
|% 1,50
|
|KRDMD
|19,33
|2.017.386.286
|% 0,52
|
|EREGL
|43,54
|1.773.658.847
|% -2,16
|
|KOZAL
|27,30
|1.771.113.574
|% -94,80
|
|KRDMD
|19,33
|2.017.386.286
|% 0,52
|
|KOZAL
|27,30
|1.771.113.574
|% -94,80
|
|YKBNK
|9,13
|514.792.011
|% 0,11
|
|AKBNK
|16,16
|906.624.232
|% 0,37
|
|EKGYO
|7,41
|396.337.539
|% 1,37
|
|12:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8636
|18,8676
|% 0,11
|
|Euro
|20,0852
|20,0932
|% -0,28
|
|Sterlin
|22,4420
|22,5545
|% -0,40
|
|Frank
|20,1746
|20,2961
|% -0,51
|
|Riyal
|5,0143
|5,0395
|% 0,10
|
|12:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.822
|-13,77
|
|Altın Gr.
|1.105
|1.105
|-7,97
|
|Cumhuriyet
|7.469
|7.582
|-53,00
|
|Tam
|7.512
|7.567
|-89,00
|
|Yarım
|3.670
|3.703
|-43,00
|
|Çeyrek
|1.835
|1.851
|-22,00
|
|Gümüş.Ons
|21,22
|21,25
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|12,88
|12,89
|-0,20
|
|B. Petrol
|83,56
|83,56
|-1,58
|