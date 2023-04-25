***SARKY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.04.2023 11:37
***SARKY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SARKY]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SARKY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140662
BIST
14:404.995
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -28,12
|Açılış
|: 5.034
|
|Önceki Kapanış
|: 5.023
|
5.042
En Düşük
4.984
14:4019,4227
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0193
|Açılış
|: 20,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4250
|
19,4563
En Düşük
19,3659
14:4021,4107
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0133
|Açılış
|: 22,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4200
|
21,4914
En Düşük
21,3660
14:401.235,91
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -5,12
|Açılış
|: 1.236,20
|
|Önceki Kapanış
|: 1.241,03
|
1.249,16
En Düşük
1.235,70
BIST En Aktif Hisseler14:40
|OSMEN
|67,10
|13.616.311
|% 10,00
|
|CMBTN
|537,90
|40.821.861
|% 10,00
|
|ISDMR
|33,10
|481.234.608
|% 9,97
|
|UFUK
|58,45
|6.625.451
|% 9,97
|
|KRGYO
|19,30
|11.061.578
|% 9,97
|
|IMASM
|37,54
|316.812.489
|% -9,98
|
|BRSAN
|140,50
|433.287.638
|% -9,06
|
|EMKEL
|7,54
|71.809.351
|% -8,50
|
|FENER
|52,00
|249.858.593
|% -7,72
|
|LIDER
|91,75
|29.640.074
|% -6,90
|
|EREGL
|34,90
|3.721.473.816
|% 2,29
|
|KRDMD
|17,47
|1.926.507.196
|% 1,33
|
|THYAO
|136,30
|1.863.017.416
|% 0,00
|
|KOPOL
|44,16
|1.602.837.192
|% 7,08
|
|KOZAL
|21,92
|1.506.461.196
|% -0,90
|
|KRDMD
|17,47
|1.926.507.196
|% 1,33
|
|EREGL
|34,90
|3.721.473.816
|% 2,29
|
|EKGYO
|6,64
|602.751.813
|% -0,30
|
|IHYAY
|0,99
|82.288.142
|% 5,32
|
|KOZAL
|21,92
|1.506.461.196
|% -0,90
|
|14:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4191
|19,4227
|% 0,10
|
|Euro
|21,4007
|21,4107
|% 0,06
|
|Sterlin
|24,0717
|24,1924
|% -0,34
|
|Frank
|21,7637
|21,8948
|% -0,05
|
|Riyal
|5,1621
|5,1880
|% 0,08
|
|14:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.979
|1.980
|-9,55
|
|Altın Gr.
|1.237
|1.237
|-3,98
|
|Cumhuriyet
|8.978
|9.114
|33,00
|
|Tam
|9.035
|9.161
|-31,00
|
|Yarım
|4.413
|4.479
|-15,00
|
|Çeyrek
|2.206
|2.253
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|24,56
|24,59
|-0,59
|
|Gümüş Gr.
|15,45
|15,47
|-0,24
|
|B. Petrol
|82,06
|82,06
|-0,48
|
Seans Raporu
14:40
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14:55AKSEN
Yüzde -3.67 oranında düşüşle 31.52 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 623, 404 adet işlem
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14:54XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -21, 49 kaybederek (% -0.39 ) 5, 491
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14:54XU100
Endeks 4, 998 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 5 altında . İşlem hacmi 27, 842.00 milyon TL de
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14:52KARSN
Yüzde -4.89 oranında düşüşle 8.94 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 388, 189 adet işlem
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14:51GRNYO
Yüzde -3.95 oranında düşüşle 4.38 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 051, 721 adet işlem