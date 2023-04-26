***SARKY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.04.2023 12:57
***SARKY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SARKY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141120
BIST
15:424.783
En Yüksek
|Değişim
|: -2,21%
|| -108,04
|Açılış
|: 4.886
|
|Önceki Kapanış
|: 4.891
|
4.901
En Düşük
4.781
15:4219,4279
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0029
|Açılış
|: 20,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4000
|
19,4925
En Düşük
19,4034
15:4221,4744
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,1619
|Açılış
|: 22,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3600
|
21,5213
En Düşük
21,2731
15:421.247,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,84
|Açılış
|: 1.247,94
|
|Önceki Kapanış
|: 1.247,10
|
1.251,82
En Düşük
1.243,82
BIST En Aktif Hisseler15:40
|IHAAS
|173,30
|32.380.902
|% 9,96
|
|MIPAZ
|8,11
|28.937.223
|% 9,89
|
|BURCE
|78,25
|108.415.466
|% 9,44
|
|BURVA
|37,94
|60.094.820
|% 8,59
|
|CMBTN
|580,00
|105.011.746
|% 7,83
|
|PSDTC
|31,12
|10.733.007
|% -16,34
|
|PSDTC
|31,12
|10.733.007
|% -16,34
|
|PSDTC
|31,12
|10.733.007
|% -16,34
|
|PSDTC
|31,12
|10.733.007
|% -16,34
|
|IMASM
|33,80
|177.835.929
|% -9,96
|
|THYAO
|130,30
|2.537.033.298
|% -2,54
|
|KOPOL
|43,48
|2.016.991.192
|% -1,94
|
|EREGL
|33,28
|1.799.124.312
|% -2,58
|
|KOZAL
|20,26
|1.370.763.435
|% -3,71
|
|ASTOR
|49,18
|1.358.686.926
|% 0,53
|
|EKGYO
|6,29
|499.036.220
|% -2,02
|
|ISCTR
|11,28
|838.805.484
|% -1,31
|
|YKBNK
|9,82
|668.755.809
|% -0,81
|
|KOZAL
|20,26
|1.370.763.435
|% -3,71
|
|KRDMD
|16,10
|1.074.472.644
|% -5,07
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4218
|19,4258
|% 0,00
|
|Euro
|21,4653
|21,4732
|% 0,75
|
|Sterlin
|24,1436
|24,2647
|% 0,45
|
|Frank
|21,7647
|21,8958
|% 0,35
|
|Riyal
|5,1623
|5,1882
|% -0,02
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.998
|1.998
|0,92
|
|Altın Gr.
|1.247
|1.247
|0,28
|
|Cumhuriyet
|9.026
|9.163
|36,00
|
|Tam
|9.117
|9.289
|0,00
|
|Yarım
|4.450
|4.535
|0,00
|
|Çeyrek
|2.232
|2.285
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|25,01
|25,04
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|15,59
|15,61
|-0,02
|
|B. Petrol
|79,90
|79,90
|-0,69
|