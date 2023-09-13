***SARKY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.09.2023 10:28
***SARKY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SARKY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1194354
BIST
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10:248.235
En Düşük
|Değişim
|: 0,91%
|| 74,65
|Açılış
|: 8.184
|
|Önceki Kapanış
|: 8.160
|
8.166
En Yüksek
8.235
10:2426,9427
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,1000
|Açılış
|: 26,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 26,8650
|
27,2606
En Düşük
26,8215
10:2428,9638
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0438
|Açılış
|: 28,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8200
|
29,2851
En Düşük
28,8588
10:241.654,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,92
|Açılış
|: 1.655,02
|
|Önceki Kapanış
|: 1.652,84
|
1.674,34
En Düşük
1.647,27
BIST En Aktif Hisseler10:24
|EBEBK
|74,80
|35.990.020
|% 10,00
|
|KSTUR
|715,50
|644.666
|% 9,99
|
|SUMAS
|204,90
|2.330.328
|% 9,98
|
|METUR
|11,37
|32.072.229
|% 9,96
|
|DGGYO
|36,46
|20.879.076
|% 9,95
|
|SNPAM
|37,14
|1.569.574
|% -9,99
|
|TATEN
|60,10
|223.740.568
|% -8,03
|
|KZGYO
|40,80
|850.331.549
|% -7,10
|
|BALAT
|20,50
|227.181
|% -6,82
|
|OFSYM
|81,10
|42.882.884
|% -6,35
|
|SISE
|55,80
|2.153.989.195
|% 2,86
|
|THYAO
|237,70
|996.870.129
|% 0,72
|
|ENKAI
|37,22
|936.554.531
|% -2,51
|
|YKBNK
|16,70
|929.354.550
|% 3,15
|
|KZGYO
|40,80
|850.331.549
|% -7,10
|
|YKBNK
|16,70
|929.354.550
|% 3,15
|
|AKGRT
|5,89
|249.811.470
|% 4,06
|
|SISE
|55,80
|2.153.989.195
|% 2,86
|
|EKGYO
|8,91
|316.457.090
|% 0,45
|
|ZOREN
|4,94
|161.373.038
|% 0,41
|
|10:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9136
|26,9427
|% 0,37
|
|Euro
|28,9593
|28,9638
|% 0,15
|
|Sterlin
|33,4561
|33,6239
|% -0,03
|
|Frank
|30,0736
|30,2547
|% 0,18
|
|Riyal
|7,1592
|7,1951
|% 0,26
|
|10:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.911
|1.911
|-2,45
|
|Altın Gr.
|1.655
|1.655
|2,18
|
|Cumhuriyet
|11.262
|11.433
|-43,00
|
|Tam
|11.034
|11.131
|-26,00
|
|Yarım
|5.534
|5.589
|-13,00
|
|Çeyrek
|2.758
|2.794
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|22,86
|22,89
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|19,79
|19,81
|-0,13
|
|B. Petrol
|92,29
|92,29
|0,23
|