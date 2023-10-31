***SARKY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
31.10.2023 13:48
***SARKY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SARKY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1212293
BIST
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14:447.696
En Düşük
|Değişim
|: -0,21%
|| -16,41
|Açılış
|: 7.749
|
|Önceki Kapanış
|: 7.713
|
7.669
En Yüksek
7.775
14:4428,2898
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0502
|Açılış
|: 28,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 28,1800
|
28,5332
En Düşük
28,2053
14:4430,1653
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,1510
|Açılış
|: 30,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9000
|
30,4738
En Düşük
29,7463
14:441.818,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 4,38
|Açılış
|: 1.818,40
|
|Önceki Kapanış
|: 1.814,02
|
1.831,22
En Düşük
1.808,62
BIST En Aktif Hisseler14:42
|TABGD
|190,30
|4.863.689.167
|% 10,00
|
|RODRG
|57,25
|13.651.107
|% 9,99
|
|YAPRK
|203,70
|219.283.806
|% 9,99
|
|AVHOL
|82,00
|248.013.608
|% 9,99
|
|ORMA
|208,20
|3.882.930
|% 9,98
|
|MRSHL
|1.906,70
|8.309.399
|% -10,00
|
|TARKM
|834,60
|90.244.463
|% -10,00
|
|QNBFB
|333,00
|3.327.854
|% -10,00
|
|UZERB
|257,60
|23.148.450
|% -9,99
|
|A1CAP
|39,16
|641.073.983
|% -9,98
|
|TABGD
|190,30
|4.863.689.167
|% 10,00
|
|THYAO
|221,20
|4.826.955.734
|% 1,05
|
|MIATK
|892,60
|3.869.270.122
|% 8,00
|
|TUPRS
|144,40
|3.294.203.977
|% 2,12
|
|ASTOR
|127,20
|1.952.931.859
|% -2,45
|
|ODAS
|12,80
|1.476.278.940
|% -2,44
|
|EKGYO
|6,63
|615.419.163
|% -1,34
|
|ZOREN
|5,53
|469.153.245
|% 0,36
|
|YKBNK
|17,64
|1.270.101.205
|% 0,57
|
|MHRGY
|5,38
|388.980.165
|% -3,06
|
|14:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,2585
|28,3205
|% 0,29
|
|Euro
|30,1597
|30,1690
|% 0,52
|
|Sterlin
|34,3619
|34,5342
|% 0,22
|
|Frank
|31,2115
|31,3995
|% 0,03
|
|Riyal
|7,5159
|7,5536
|% 0,07
|
|14:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.000
|2.000
|3,97
|
|Altın Gr.
|1.817
|1.817
|3,23
|
|Cumhuriyet
|12.237
|12.422
|36,00
|
|Tam
|11.982
|12.056
|-10,00
|
|Yarım
|6.010
|6.053
|-5,00
|
|Çeyrek
|2.996
|3.026
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,27
|23,30
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|21,14
|21,17
|-0,03
|
|B. Petrol
|86,94
|86,94
|0,59
|
Seans Raporu
14:42
daha fazla
-
14:57HATSN
Yüzde -4.59 oranında düşüşle 53.05 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 804, 169 adet işlem
-
14:56SNICA
Yüzde -7.62 oranında düşüşle 32.24 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 430, 387 adet işlem
-
14:55CIMSA
Yüzde -3.27 oranında düşüşle 37.82 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 888, 771 adet işlem
-
14:54XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 17, 64 artarak (% 0.22 ) 8, 029
-
14:54GEDIK
Yüzde -4.86 oranında düşüşle 16.05 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 120, 503 adet işlem