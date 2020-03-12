***SARKY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
12.03.2020 15:11
***SARKY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SARKY
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Hamit Mücellit tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827469
BIST
15:1896.210
En Yüksek
|Değişim
|: -4,71%
|| -4.756,47
|Açılış
|: 98.448
|
|Önceki Kapanış
|: 100.966
|
99.027
En Düşük
95.675
15:186,2574
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0471
|Açılış
|: 6,2530
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1950
|
6,2590
En Düşük
6,2064
15:187,0240
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0223
|Açılış
|: 7,0070
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0040
|
7,0610
En Düşük
6,9909
15:18326,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,02
|Açılış
|: 326,67
|
|Önceki Kapanış
|: 326,66
|
330,29
En Düşük
324,78
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|2,76
|28.989.006
|% 20,00
|
|DEVA
|11,92
|206.500.390
|% 19,92
|
|SELEC
|8,85
|142.204.227
|% 19,92
|
|ECZYT
|13,21
|126.715.668
|% 19,87
|
|PINSU
|2,84
|19.111.365
|% 19,83
|
|TSPOR
|3,44
|165.224.605
|% -20,00
|
|HUBVC
|16,00
|54.775.890
|% -20,00
|
|IHEVA
|2,55
|6.508.267
|% -19,81
|
|RYSAS
|4,57
|40.205.578
|% -19,68
|
|RYGYO
|4,29
|24.921.068
|% -19,51
|
|ASELS
|24,98
|593.704.551
|% -4,51
|
|THYAO
|8,85
|441.083.016
|% -7,91
|
|ECILC
|4,78
|276.743.792
|% 19,80
|
|GARAN
|8,94
|256.300.471
|% -6,68
|
|MGROS
|21,50
|230.123.173
|% -6,44
|
|IHLGM
|0,96
|135.821.344
|% -14,29
|
|ODAS
|1,38
|149.509.030
|% -14,29
|
|EKGYO
|1,16
|89.758.458
|% -6,45
|
|CEMAS
|0,78
|62.099.987
|% -15,22
|
|KARSN
|1,39
|108.221.764
|% -9,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9239
|7,9637
|% -0,19
|
|Frank
|6,6364
|6,6763
|% 0,63
|
|Riyal
|1,6614
|1,6698
|% 0,70
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.613
|1.614
|-21,48
|
|Altın Gr.
|327
|327
|0,04
|
|Cumhuriyet
|2.167
|2.199
|-24,00
|
|Tam
|2.156
|2.212
|-22,50
|
|Yarım
|1.042
|1.070
|-10,88
|
|Çeyrek
|523
|535
|-5,44
|
|Gümüş.Ons
|16,19
|16,22
|-0,55
|
|Gümüş Gr.
|3,29
|3,29
|-0,06
|
|B. Petrol
|33,72
|33,72
|-2,07
|