***SARKY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
13.03.2020 13:49
***SARKY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SARKY
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Hamit Mücellit tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828447
BIST
14:4197.761
En Yüksek
|Değişim
|: 4,40%
|| 4.121,50
|Açılış
|: 93.658
|
|Önceki Kapanış
|: 93.640
|
97.817
En Düşük
91.644
14:416,2717
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -0,0456
|Açılış
|: 6,2630
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2810
|
6,3215
En Düşük
6,2512
14:416,9927
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -0,0802
|Açılış
|: 6,9820
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0020
|
7,0917
En Düşük
6,9783
14:41319,88
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,48
|Açılış
|: 319,88
|
|Önceki Kapanış
|: 320,36
|
323,22
En Düşük
315,15
BIST En Aktif Hisseler
|CELHA
|5,72
|532.622
|% 10,00
|
|CLEBI
|68,20
|3.970.238
|% 10,00
|
|PEKGY
|1,99
|4.885.534
|% 9,94
|
|DITAS
|7,86
|429.528
|% 9,93
|
|GOODY
|3,60
|14.108.576
|% 9,76
|
|AKGRT
|5,11
|4.248.500
|% -14,55
|
|ECZYT
|9,81
|32.160.097
|% -10,00
|
|IHGZT
|3,24
|2.433
|% -10,00
|
|MEGAP
|1,62
|189.511
|% -10,00
|
|MEGAP
|1,62
|189.511
|% -10,00
|
|ASELS
|25,58
|734.901.223
|% 5,01
|
|THYAO
|9,24
|687.555.548
|% 8,96
|
|GARAN
|9,28
|369.926.347
|% 6,18
|
|YKBNK
|2,24
|220.646.749
|% 5,16
|
|KRDMD
|2,10
|219.596.952
|% 5,00
|
|ODAS
|1,34
|179.404.671
|% 1,52
|
|IHLGM
|0,93
|103.558.173
|% 3,33
|
|KRDMD
|2,10
|219.596.952
|% 5,00
|
|YKBNK
|2,24
|220.646.749
|% 5,16
|
|EKGYO
|1,20
|94.390.458
|% 4,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8396
|7,8789
|% -0,90
|
|Frank
|6,5851
|6,6247
|% -1,17
|
|Riyal
|1,6635
|1,6719
|% -0,81
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.587
|1.587
|10,07
|
|Altın Gr.
|320
|320
|-0,54
|
|Cumhuriyet
|2.128
|2.160
|8,00
|
|Tam
|2.113
|2.166
|-1,69
|
|Yarım
|1.021
|1.048
|-0,82
|
|Çeyrek
|512
|524
|-0,41
|
|Gümüş.Ons
|15,79
|15,83
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,18
|3,19
|-0,02
|
|B. Petrol
|35,06
|35,06
|1,84
|
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