***SARKY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
16.03.2020 16:07
***SARKY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SARKY
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Cenap Taşkın tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829369
BIST
15:5288.325
En Yüksek
|Değişim
|: -7,62%
|| -7.280,56
|Açılış
|: 92.264
|
|Önceki Kapanış
|: 95.605
|
92.264
En Düşük
88.275
15:526,4128
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 0,0833
|Açılış
|: 6,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3450
|
6,4132
En Düşük
6,2780
15:527,1610
En Yüksek
|Değişim
|: 1,82%
|| 0,1280
|Açılış
|: 7,1510
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0360
|
7,1717
En Düşük
6,9931
15:52301,12
En Yüksek
|Değişim
|: -3,30%
|| -10,27
|Açılış
|: 301,12
|
|Önceki Kapanış
|: 311,39
|
318,59
En Düşük
299,58
BIST En Aktif Hisseler
|BMELK
|1,20
|226.231
|% 9,09
|
|RTALB
|2,95
|79.064.445
|% 8,06
|
|KUYAS
|1,13
|11.005.598
|% 6,60
|
|YAPRK
|6,38
|792.686
|% 5,11
|
|VKING
|3,72
|8.175.972
|% 4,20
|
|BRISA
|6,75
|2.018.170
|% -10,00
|
|YYAPI
|0,36
|6.589.573
|% -10,00
|
|SMART
|4,86
|6.698.333
|% -10,00
|
|BRKSN
|2,16
|1.449.510
|% -10,00
|
|RHEAG
|1,26
|2.801.925
|% -10,00
|
|ASELS
|23,20
|508.837.412
|% -8,88
|
|THYAO
|8,38
|456.049.848
|% -8,32
|
|GARAN
|8,27
|375.191.678
|% -8,21
|
|ECILC
|3,66
|206.378.014
|% -9,85
|
|YKBNK
|2,07
|140.635.967
|% -6,33
|
|ODAS
|1,25
|93.606.324
|% -9,42
|
|IHLGM
|0,86
|63.035.982
|% -9,47
|
|YKBNK
|2,07
|140.635.967
|% -6,33
|
|KRDMD
|1,91
|112.257.641
|% -7,28
|
|EKGYO
|1,13
|65.012.689
|% -5,83
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8535
|7,8929
|% 1,37
|
|Frank
|6,7547
|6,7954
|% 1,94
|
|Riyal
|1,7019
|1,7104
|% 1,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.454
|1.455
|-75,58
|
|Altın Gr.
|301
|302
|-9,88
|
|Cumhuriyet
|2.035
|2.066
|-46,00
|
|Tam
|2.023
|2.077
|-46,19
|
|Yarım
|978
|1.005
|-22,34
|
|Çeyrek
|490
|502
|-11,17
|
|Gümüş.Ons
|12,17
|12,21
|-2,54
|
|Gümüş Gr.
|2,56
|2,57
|-0,44
|
|B. Petrol
|30,04
|30,04
|-3,81
|
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