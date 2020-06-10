***SARKY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
10.06.2020 09:35
***SARKY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SARKY
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Cenap Taşkın tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850439
BIST
11:04110.174
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 937,79
|Açılış
|: 109.600
|
|Önceki Kapanış
|: 109.237
|
110.322
En Düşük
109.392
11:046,7856
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0114
|Açılış
|: 6,8030
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8180
|
6,8071
En Düşük
6,7765
11:047,7156
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0056
|Açılış
|: 7,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7150
|
7,7251
En Düşük
7,6879
11:04374,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,12
|Açılış
|: 374,70
|
|Önceki Kapanış
|: 374,58
|
375,82
En Düşük
374,02
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|24,92
|3.298.710
|% 9,97
|
|AYCES
|37,80
|2.632.725
|% 9,95
|
|DOAS
|12,15
|60.555.432
|% 9,95
|
|GLRYH
|10,73
|1.183.068
|% 9,94
|
|ROYAL
|2,44
|69.823
|% 9,91
|
|NIBAS
|8,10
|16
|% -10,00
|
|FORMT
|3,97
|121.220
|% -9,98
|
|HURGZ
|1,52
|1.120.477
|% -9,52
|
|MMCAS
|1,71
|8.805
|% -9,52
|
|KUTPO
|25,18
|1.064.116
|% -8,97
|
|EKGYO
|1,94
|493.209.401
|% 3,74
|
|ASELS
|32,46
|456.064.927
|% 2,59
|
|GARAN
|8,25
|275.166.955
|% 0,86
|
|VESTL
|15,13
|192.939.538
|% 9,01
|
|THYAO
|12,72
|185.517.423
|% 0,87
|
|EKGYO
|1,94
|493.209.401
|% 3,74
|
|IHLGM
|1,45
|115.767.960
|% 4,32
|
|KARSN
|2,07
|131.738.480
|% 1,97
|
|KRDMD
|2,65
|156.082.512
|% 1,92
|
|ISGYO
|1,90
|105.542.481
|% 4,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6368
|8,6801
|% 0,17
|
|Frank
|7,1314
|7,1743
|% 0,18
|
|Riyal
|1,8029
|1,8120
|% -0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.717
|1.717
|2,21
|
|Altın Gr.
|375
|375
|0,31
|
|Cumhuriyet
|2.427
|2.456
|0,60
|
|Tam
|2.498
|2.528
|0,70
|
|Yarım
|1.219
|1.230
|0,30
|
|Çeyrek
|610
|616
|0,10
|
|Gümüş.Ons
|17,68
|17,71
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,86
|3,86
|0,03
|
|B. Petrol
|40,42
|40,42
|-0,76
|
Seans Raporu
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