***SARKY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
25.08.2020 14:06
***SARKY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SARKY
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Hamit Mücellit tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871043
BIST
15:301.109
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,89
|Açılış
|: 1.114
|
|Önceki Kapanış
|: 1.108
|
1.118
En Düşük
1.100
15:307,3978
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0202
|Açılış
|: 7,4310
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4160
|
7,3990
En Düşük
7,3558
15:308,7367
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0388
|Açılış
|: 8,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7350
|
8,7603
En Düşük
8,6716
15:30458,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,33
|Açılış
|: 457,90
|
|Önceki Kapanış
|: 457,83
|
460,40
En Düşük
456,18
BIST En Aktif Hisseler15:29
|INTEM
|14,30
|3.946.378
|% 10,00
|
|IZMDC
|19,60
|9.798.894
|% 9,99
|
|KENT
|371,00
|3.274.817
|% 9,99
|
|SERVE
|7,85
|693.043
|% 9,94
|
|ORMA
|9,40
|383.479
|% 9,94
|
|ARTI
|2,12
|376.116
|% -9,79
|
|BURCE
|21,40
|1.665.007
|% -6,96
|
|MERIT
|35,04
|58.937
|% -6,46
|
|AYCES
|42,10
|17.855
|% -6,44
|
|ETILR
|3,61
|111.654
|% -6,23
|
|THYAO
|11,43
|1.288.888.302
|% 3,16
|
|PETKM
|4,17
|935.730.534
|% 0,72
|
|SASA
|16,24
|852.012.832
|% 8,99
|
|TUPRS
|84,10
|531.449.409
|% -0,24
|
|YKBNK
|2,09
|509.489.788
|% -2,34
|
|YKBNK
|2,09
|509.489.788
|% -2,34
|
|EKGYO
|1,91
|446.356.628
|% -1,04
|
|PETKM
|4,17
|935.730.534
|% 0,72
|
|GSRAY
|3,06
|442.896.863
|% 4,79
|
|BJKAS
|3,23
|374.159.455
|% 1,57
|
|15:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3940
|7,3978
|% 0,27
|
|Euro
|8,7289
|8,7362
|% 0,44
|
|Sterlin
|9,6780
|9,7265
|% 0,68
|
|Frank
|8,0918
|8,1405
|% 0,38
|
|Riyal
|1,9664
|1,9762
|% 0,22
|
|15:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.924
|1.924
|-4,49
|
|Altın Gr.
|458
|458
|-0,00
|
|Cumhuriyet
|3.051
|3.097
|-16,00
|
|Tam
|3.031
|3.108
|-20,59
|
|Yarım
|1.465
|1.504
|-9,96
|
|Çeyrek
|735
|752
|-4,98
|
|Gümüş.Ons
|26,37
|26,40
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,30
|-0,02
|
|B. Petrol
|46,14
|46,14
|0,50
|