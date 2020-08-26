***SARKY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
26.08.2020 17:39
***SARKY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SARKY
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Hayrettin Çaycı adına vekaleten Suat Vardar tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871277
BIST
18:001.098
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 5,94
|Açılış
|: 1.090
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7,3356
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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461,69
En Düşük
450,22
BIST En Aktif Hisseler17:59
|INTEM
|15,73
|3.483.498
|% 10,00
|
|CRDFA
|7,59
|19.572.131
|% 10,00
|
|IZMDC
|21,56
|17.571.368
|% 10,00
|
|DMSAS
|5,94
|87.778.269
|% 10,00
|
|KENT
|408,10
|5.357.537
|% 10,00
|
|NIBAS
|14,70
|2.097.285
|% -8,70
|
|PKENT
|700,00
|463.020
|% -7,89
|
|BURCE
|19,99
|1.814.366
|% -5,97
|
|DOBUR
|25,46
|1.142.370
|% -5,77
|
|DGGYO
|12,78
|114.191.888
|% -5,61
|
|SISE
|6,23
|2.337.427.141
|% 4,18
|
|PETKM
|4,01
|1.090.334.492
|% -2,43
|
|GARAN
|6,86
|985.534.693
|% 1,33
|
|GUSGR
|6,48
|899.162.946
|% 4,01
|
|SASA
|15,21
|871.675.546
|% -5,53
|
|SISE
|6,23
|2.337.427.141
|% 4,18
|
|PETKM
|4,01
|1.090.334.492
|% -2,43
|
|YKBNK
|2,06
|454.038.833
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,86
|369.912.544
|% -1,06
|
|TRKCM
|4,09
|771.285.750
|% 3,02
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3830
|7,3903
|% 0,00
|
|Euro
|8,7239
|8,7350
|% -0,13
|
|Sterlin
|9,7184
|9,7671
|% 0,23
|
|Frank
|8,0940
|8,1428
|% -0,23
|
|Riyal
|1,9633
|1,9731
|% -0,13
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.935
|1.935
|6,88
|
|Altın Gr.
|461
|461
|3,03
|
|Cumhuriyet
|3.046
|3.092
|12,00
|
|Tam
|3.037
|3.114
|10,11
|
|Yarım
|1.468
|1.506
|4,89
|
|Çeyrek
|736
|753
|2,45
|
|Gümüş.Ons
|26,79
|26,83
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|0,10
|
|B. Petrol
|46,52
|46,52
|0,23
|