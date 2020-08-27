***SARKY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
27.08.2020 16:30
***SARKY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SARKY
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Sevgür Arslanpay tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871420
BIST
18:051.109
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 9,91
|Açılış
|: 1.108
|
|Önceki Kapanış
|: 1.099
|
1.112
En Düşük
1.102
18:057,3807
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0183
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4040
|
7,3810
En Düşük
7,3069
18:058,7164
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0020
|Açılış
|: 8,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7250
|
8,7373
En Düşük
8,6488
18:05454,71
En Yüksek
|Değişim
|: -1,74%
|| -8,04
|Açılış
|: 454,71
|
|Önceki Kapanış
|: 462,75
|
465,26
En Düşük
451,78
BIST En Aktif Hisseler18:05
|OZRDN
|2,64
|720.791
|% 10,00
|
|DZGYO
|3,30
|12.291.112
|% 10,00
|
|KLGYO
|5,83
|44.251.029
|% 10,00
|
|GYHOL
|24,20
|8.385.469
|% 10,00
|
|KENT
|448,90
|4.100.702
|% 10,00
|
|BMELK
|5,31
|1.413.758
|% -10,00
|
|DGGYO
|11,62
|42.226.506
|% -8,29
|
|DMSAS
|5,52
|175.749.807
|% -7,07
|
|PRKME
|4,30
|199.980.704
|% -6,52
|
|MNDRS
|3,10
|31.718.500
|% -4,91
|
|GARAN
|6,99
|1.151.920.502
|% 1,30
|
|GUSGR
|6,59
|1.145.961.242
|% 0,15
|
|PETKM
|4,09
|814.605.348
|% 1,49
|
|SISE
|6,22
|701.344.461
|% -0,48
|
|FENER
|24,40
|661.973.478
|% 5,90
|
|EKGYO
|1,87
|473.335.767
|% 0,54
|
|ZOREN
|2,69
|597.655.698
|% 9,80
|
|PETKM
|4,09
|814.605.348
|% 1,49
|
|SKBNK
|1,45
|293.160.042
|% 0,69
|
|YKBNK
|2,09
|408.552.961
|% 0,97
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3730
|7,3807
|% 0,25
|
|Euro
|8,7041
|8,7164
|% -0,02
|
|Sterlin
|9,6932
|9,7418
|% -0,07
|
|Frank
|8,0702
|8,1188
|% -0,05
|
|Riyal
|1,9592
|1,9690
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.918
|1.919
|-35,66
|
|Altın Gr.
|455
|455
|-7,65
|
|Cumhuriyet
|3.027
|3.073
|-19,00
|
|Tam
|3.015
|3.093
|-20,54
|
|Yarım
|1.457
|1.496
|-9,94
|
|Çeyrek
|731
|748
|-4,97
|
|Gümüş.Ons
|26,87
|26,89
|-0,62
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,37
|-0,14
|
|B. Petrol
|45,27
|45,27
|-0,89
|
Seans Raporu
18:05
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 94 artarak (% 0.32 ) 1, 250
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17:58
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, ZOREN, SKBNK
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17:58XU100
Endeks 1, 105 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 53 üstünde . İşlem hacmi 13, 725.00 milyon TL de
-
17:57ZOREN
Yüzde 8.98 oranında artışla 2.67 lira fiyatla işlem gören hissede 202, 972, 819 adet işlem
-
17:56AKMGY
Yüzde 4.17 oranında artışla 45.00 lira fiyatla işlem gören hissede 96, 837 adet işlem