***SARKY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
31.08.2020 16:44
***SARKY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SARKY
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Hamit Mücellit tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871822
BIST
18:051.079
En Yüksek
|Değişim
|: -1,99%
|| -21,94
|Açılış
|: 1.102
|
|Önceki Kapanış
|: 1.101
|
1.102
En Düşük
1.076
18:057,3611
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0276
|Açılış
|: 7,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3630
|
7,3758
En Düşük
7,2953
18:058,7936
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 0,0923
|Açılış
|: 8,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7250
|
8,8267
En Düşük
8,6730
18:05466,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 3,12
|Açılış
|: 466,47
|
|Önceki Kapanış
|: 463,31
|
466,91
En Düşük
460,95
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ULAS
|3,19
|39.123.778
|% 10,00
|
|SEKUR
|7,92
|8.508.503
|% 10,00
|
|INTEM
|19,80
|22.623.467
|% 10,00
|
|FRIGO
|35,42
|1.927.961
|% 10,00
|
|PKENT
|935,00
|6.653.253
|% 10,00
|
|ISKUR
|333.000,10
|333.000
|% -9,94
|
|ARTI
|2,24
|1.362.342
|% -9,68
|
|IZFAS
|3,47
|1.650.657
|% -8,20
|
|SERVE
|7,97
|1.151.503
|% -7,33
|
|GEDIK
|9,41
|32.036.647
|% -7,20
|
|KRDMD
|3,05
|1.542.596.341
|% -1,29
|
|EKGYO
|1,76
|794.831.925
|% -3,83
|
|GARAN
|6,76
|739.299.999
|% -2,31
|
|GUSGR
|6,14
|645.199.841
|% -4,81
|
|PETKM
|3,91
|605.415.854
|% -3,22
|
|KRDMD
|3,05
|1.542.596.341
|% -1,29
|
|EKGYO
|1,76
|794.831.925
|% -3,83
|
|PETKM
|3,91
|605.415.854
|% -3,22
|
|ZOREN
|2,70
|357.169.199
|% -2,88
|
|YKBNK
|2,03
|257.249.488
|% -0,98
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3547
|7,3628
|% 0,40
|
|Euro
|8,7860
|8,7949
|% 1,08
|
|Sterlin
|9,8091
|9,8583
|% 0,48
|
|Frank
|8,1168
|8,1657
|% 0,49
|
|Riyal
|1,9550
|1,9648
|% 0,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|467
|467
|3,38
|
|Cumhuriyet
|3.090
|3.136
|16,00
|
|Tam
|3.075
|3.151
|12,36
|
|Yarım
|1.486
|1.524
|5,99
|
|Çeyrek
|745
|762
|2,99
|
Seans Raporu
18:05
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17:58GEDIK
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17:52DOAS
Yüzde -4.87 oranında düşüşle 14.84 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 042, 791 adet işlem
-
17:51KUYAS
Yüzde -4.87 oranında düşüşle 2.54 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 493, 979 adet işlem