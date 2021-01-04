***SARKY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
04.01.2021 15:55
***SARKY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SARKY
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Ahmet Hamdi Bektaş tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896678
BIST
17:101.496
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 19,37
|Açılış
|: 1.482
|
|Önceki Kapanış
|: 1.477
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1.500
En Düşük
1.479
17:107,3765
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
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|Açılış
|: 7,3850
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|Önceki Kapanış
|: 7,4500
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7,4426
En Düşük
7,3404
17:109,0773
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0026
|Açılış
|: 9,0600
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|Önceki Kapanış
|: 9,1200
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9,1380
En Düşük
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17:10459,93
En Yüksek
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|: 1,53%
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|Açılış
|: 459,93
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|Önceki Kapanış
|: 452,98
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460,12
En Düşük
452,05
BIST En Aktif Hisseler17:10
|IDGYO
|7,48
|5.834.723
|% 10,00
|
|NIBAS
|57,20
|25.614.398
|% 10,00
|
|SEKFK
|7,04
|32.555.422
|% 10,00
|
|ISKUR
|418.000,00
|418.000
|% 10,00
|
|CASA
|116,60
|1.474.563
|% 10,00
|
|INTEM
|35,92
|3.108.264
|% -9,97
|
|ADEL
|31,46
|95.197.328
|% -9,96
|
|BRMEN
|3,12
|771.002
|% -9,83
|
|VKING
|8,15
|18.107.454
|% -9,44
|
|KARTN
|87,55
|67.771.764
|% -8,37
|
|EKGYO
|2,30
|1.858.946.474
|% 7,48
|
|GUBRF
|80,95
|1.542.267.582
|% -5,93
|
|KOZAL
|106,30
|1.334.431.173
|% 9,93
|
|GARAN
|10,37
|1.227.252.582
|% 0,00
|
|SISE
|7,38
|1.036.545.523
|% 0,96
|
|EKGYO
|2,30
|1.858.946.474
|% 7,48
|
|SKBNK
|1,55
|718.332.803
|% 2,65
|
|YKBNK
|3,12
|719.407.098
|% 1,30
|
|ZOREN
|2,92
|608.429.405
|% 5,42
|
|ISFIN
|4,03
|812.481.229
|% 4,40
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3711
|7,3765
|% -0,72
|
|Euro
|9,0703
|9,0773
|% 0,03
|
|Sterlin
|10,0118
|10,0620
|% -1,14
|
|Frank
|8,3448
|8,3951
|% -0,14
|
|Riyal
|1,9583
|1,9682
|% -0,82
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.940
|1.941
|44,89
|
|Altın Gr.
|460
|460
|6,95
|
|Cumhuriyet
|3.048
|3.094
|45,00
|
|Tam
|3.033
|3.110
|43,49
|
|Yarım
|1.466
|1.504
|21,03
|
|Çeyrek
|735
|752
|10,52
|
|Gümüş.Ons
|27,43
|27,46
|1,11
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,52
|0,22
|
|B. Petrol
|52,35
|52,35
|0,55
|