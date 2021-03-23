***SARKY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
23.03.2021 14:19
***SARKY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SARKY
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Turgay Şohoğlu tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919930
BIST
17:061.384
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 4,69
|Açılış
|: 1.336
|
|Önceki Kapanış
|: 1.379
|
1.403
En Düşük
1.256
17:067,9108
En Yüksek
|Değişim
|: 1,66%
|| 0,1289
|Açılış
|: 7,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8000
|
7,9528
En Düşük
7,6969
17:069,4488
En Yüksek
|Değişim
|: 2,05%
|| 0,1897
|Açılış
|: 9,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,5275
En Düşük
9,1927
17:06439,23
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 5,06
|Açılış
|: 439,23
|
|Önceki Kapanış
|: 434,17
|
444,42
En Düşük
430,23
BIST En Aktif Hisseler17:04
|SASA
|43,64
|735.391.427
|% 9,98
|
|KSTUR
|278,70
|621.040
|% 9,98
|
|ORMA
|18,51
|795.204
|% 9,98
|
|CLEBI
|298,90
|141.248.260
|% 9,97
|
|AKCNS
|18,33
|23.942.321
|% 9,96
|
|OZRDN
|8,10
|2.462.449
|% -10,00
|
|MERIT
|230,90
|1.110.629
|% -9,98
|
|DIRIT
|5,43
|348.992
|% -9,95
|
|IDEAS
|61,65
|8.688.150
|% -9,93
|
|GSRAY
|3,78
|549.115.980
|% -9,79
|
|GARAN
|7,22
|9.719.618.613
|% -9,52
|
|FROTO
|216,70
|2.289.166.958
|% 5,40
|
|EREGL
|15,50
|1.900.160.092
|% 5,37
|
|AKBNK
|4,85
|1.856.174.814
|% -9,01
|
|KOZAL
|115,60
|1.185.249.377
|% 5,28
|
|GARAN
|7,22
|9.719.618.613
|% -9,52
|
|AKBNK
|4,85
|1.856.174.814
|% -9,01
|
|YKBNK
|2,23
|745.805.661
|% -6,69
|
|EKGYO
|1,86
|529.217.124
|% -1,59
|
|TSKB
|1,38
|389.076.862
|% -6,12
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9016
|7,9108
|% 1,66
|
|Euro
|9,4074
|9,4488
|% 2,05
|
|Sterlin
|10,8584
|10,9128
|% 1,16
|
|Frank
|8,4407
|8,4915
|% 0,77
|
|Riyal
|2,1014
|2,1120
|% 1,80
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.729
|-9,96
|
|Altın Gr.
|440
|440
|5,45
|
|Cumhuriyet
|2.910
|2.954
|19,00
|
|Tam
|2.891
|2.964
|10,93
|
|Yarım
|1.397
|1.434
|5,29
|
|Çeyrek
|701
|717
|2,64
|
|Gümüş.Ons
|25,23
|25,27
|-0,52
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|-0,01
|
|B. Petrol
|62,46
|62,46
|-2,16
|
Seans Raporu
17:04
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17:20BRMEN
Yüzde 5.56 oranında artışla 2.85 lira fiyatla işlem gören hissede 149, 425 adet işlem
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