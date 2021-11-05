***SARKY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
05.11.2021 09:13
***SARKY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SARKY
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Orhan Veli Çaycı tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975033
BIST
18:051.576
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.562
|
|Önceki Kapanış
|: 1.576
|
1.577
En Düşük
1.562
18:059,7368
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0539
|Açılış
|: 9,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,7468
En Düşük
9,6664
18:0511,2583
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0321
|Açılış
|: 11,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2100
|
11,2733
En Düşük
11,1845
18:05561,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 3,25
|Açılış
|: 561,87
|
|Önceki Kapanış
|: 558,62
|
562,76
En Düşük
557,05
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GEREL
|6,04
|52.395.238
|% 0,00
|
|GLYHO
|1,98
|332.565.446
|% 0,00
|
|GSRAY
|4,38
|417.405.994
|% 0,00
|
|GUBRF
|68,60
|205.663.248
|% 0,00
|
|HURGZ
|2,41
|18.118.490
|% 0,00
|
|GEREL
|6,04
|52.395.238
|% 0,00
|
|GLYHO
|1,98
|332.565.446
|% 0,00
|
|GSRAY
|4,38
|417.405.994
|% 0,00
|
|GUBRF
|68,60
|205.663.248
|% 0,00
|
|HURGZ
|2,41
|18.118.490
|% 0,00
|
|THYAO
|16,97
|3.407.742.878
|% 0,00
|
|GARAN
|10,45
|2.652.957.543
|% 0,00
|
|ISCTR
|6,18
|943.005.431
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,98
|918.580.858
|% 0,00
|
|TSKB
|1,53
|853.721.019
|% 0,00
|
|TSKB
|1,53
|853.721.019
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,98
|918.580.858
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,10
|331.601.462
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,05
|553.562.144
|% 0,00
|
|GARAN
|10,45
|2.652.957.543
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7282
|9,7368
|% 0,56
|
|Euro
|11,2461
|11,2583
|% 0,29
|
|Sterlin
|13,0980
|13,1637
|% 0,34
|
|Frank
|10,6272
|10,6912
|% 0,40
|
|Riyal
|2,5880
|2,6010
|% 0,41
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.796
|3,89
|
|Altın Gr.
|562
|562
|3,39
|
|Cumhuriyet
|3.717
|3.770
|74,00
|
|Tam
|3.697
|3.790
|71,79
|
|Yarım
|1.787
|1.833
|34,72
|
|Çeyrek
|896
|917
|17,36
|
|Gümüş.Ons
|23,84
|23,87
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|7,46
|7,47
|0,05
|
|B. Petrol
|80,94
|80,94
|0,05
|