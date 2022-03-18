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***SARKY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi

18.03.2022 09:14
***SARKY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi


***SARKY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )

Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SARKY

Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Cenap Taşkın tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011257


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ACSEL 24,24 12.705.500 % 0,00  
ADESE 0,70 12.658.360 % 0,00  
AGESA 18,76 5.965.659 % 0,00  
AGHOL 34,94 36.566.377 % 0,00  
ALBRK 1,68 6.166.621 % 0,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 14,7305 14,7695 % 0,46  
Euro 16,3420 16,3961 % 0,43  
Sterlin 19,3875 19,4847 % 0,71  
Frank 15,7134 15,8080 % 0,67  
Riyal 3,9245 3,9442 % 0,58  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.933 1.933 -9,98  
Altın Gr. 915 916 -1,47  
Cumhuriyet 6.085 6.177 75,00  
Tam 6.057 6.210 75,90  
Yarım 2.928 3.004 36,72  
Çeyrek 1.468 1.502 18,35  
Gümüş.Ons 25,21 25,25 -0,14  
Gümüş Gr. 11,95 11,97 -0,02  
B. Petrol 109 109 2,09  
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