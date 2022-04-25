***SARKY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
25.04.2022 11:23
***SARKY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SARKY
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Sevgür Arslanpay tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023426
BIST
14:212.468
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -4,09
|Açılış
|: 2.471
|
|Önceki Kapanış
|: 2.473
|
2.481
En Düşük
2.428
14:2114,7709
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0282
|Açılış
|: 14,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7570
|
14,7767
En Düşük
14,7180
14:2115,8763
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0453
|Açılış
|: 15,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
15,9641
En Düşük
15,8150
14:21906,31
En Yüksek
|Değişim
|: -1,02%
|| -9,36
|Açılış
|: 906,31
|
|Önceki Kapanış
|: 915,67
|
917,28
En Düşük
905,05
BIST En Aktif Hisseler14:21
|ACSEL
|39,20
|35.039.354
|% 9,99
|
|DAGHL
|28,20
|5.598.714
|% 9,98
|
|KSTUR
|262,40
|1.422.733
|% 9,97
|
|UFUK
|21,46
|802.025
|% 9,94
|
|ISKUR
|1.150.000,00
|1.150.000
|% 9,52
|
|KGYO
|5,13
|2.491.107
|% -10,00
|
|BALAT
|8,50
|216.080
|% -5,66
|
|MMCAS
|2,71
|506.002
|% -4,91
|
|TRGYO
|6,95
|78.426.236
|% -4,79
|
|DESA
|11,22
|5.114.435
|% -4,59
|
|THYAO
|39,12
|2.420.841.528
|% -1,56
|
|GARAN
|14,97
|2.374.892.115
|% 5,50
|
|SISE
|17,74
|1.328.729.600
|% -0,50
|
|AKBNK
|9,28
|1.093.329.650
|% 1,53
|
|YKBNK
|5,17
|1.083.945.659
|% 1,37
|
|EKGYO
|2,77
|891.601.162
|% -1,33
|
|ODAS
|2,53
|616.945.716
|% -0,78
|
|YKBNK
|5,17
|1.083.945.659
|% 1,37
|
|TSKB
|2,00
|410.125.700
|% 2,04
|
|GARAN
|14,97
|2.374.892.115
|% 5,50
|
|14:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7618
|14,7709
|% 0,19
|
|Euro
|15,8667
|15,8763
|% -0,28
|
|Sterlin
|18,7220
|18,8159
|% -0,78
|
|Frank
|15,3469
|15,4393
|% 0,05
|
|Riyal
|3,9266
|3,9463
|% 0,19
|
|14:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.910
|1.910
|-21,69
|
|Altın Gr.
|906
|906
|-9,31
|
|Cumhuriyet
|6.033
|6.125
|-67,00
|
|Tam
|6.001
|6.153
|-69,87
|
|Yarım
|2.900
|2.976
|-33,80
|
|Çeyrek
|1.455
|1.488
|-16,90
|
|Gümüş.Ons
|23,58
|23,61
|-0,55
|
|Gümüş Gr.
|11,19
|11,20
|-0,27
|
|B. Petrol
|102
|102
|-3,96
|